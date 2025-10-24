Spis treści: Nowe pojemniki na cmentarzach. Do czego służą? Co należy wyrzucać do czerwonych pojemników? Segregacja odpadów na cmentarzach. O czym pamiętać?

Nowe pojemniki na cmentarzach. Do czego służą?

W ostatnich latach coraz więcej osób wybiera elektryczne znicze zamiast tych tradycyjnych. Choć są wygodne i trwalsze, po ich zużyciu pojawia się problem - wiele osób wyrzuca baterie do zwykłych pojemników na śmieci.

To błąd, który może mieć poważne konsekwencje dla środowiska. Zużyte baterie zawierają metale ciężkie, które po przedostaniu się do gleby lub wód mogą być szkodliwe dla ludzi i przyrody.

Nowe czerwone kontenery to sposób na rozwiązanie tego problemu. Ich wprowadzenie ma pomóc w lepszym zarządzaniu odpadami oraz ułatwić mieszkańcom przestrzeganie przepisów dotyczących segregacji. Coraz więcej zarządców cmentarzy decyduje się na takie rozwiązanie - pierwsze pojemniki stanęły m.in. we Włocławku i Pińczacie, a także na cmentarzu w Kołobrzegu.

Co należy wyrzucać do czerwonych pojemników?

Czerwone pojemniki na odpady na cmentarzach służą wyłącznie do wyrzucania baterii pochodzących ze zniczy elektrycznych oraz wkładów elektrycznych.

Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, baterie i inne elektrośmieci nie mogą być wyrzucane do odpadów zmieszanych. Grozi za to mandat w wysokości 500 zł, który może wymierzyć Policja lub Straż Miejska. Konsekwencje mogą okazać się dużo bardziej dotkliwe, gdy odmówimy przyjęcia takiego mandatu. Wówczas sprawa może zostać skierowana do sądu, a ten może orzec grzywnę nawet do 5 tys. zł.

Jeśli więc na naszym cmentarzu nie ma takich koszy, konieczne będzie zabranie ze sobą zużytych baterii i wyrzucenie ich w odpowiednim miejscu. Pojemniki na takie odpady znajdziemy m.in. w supermarketach, sklepach RTV/AGD, czy też stacjach benzynowych. Możemy też oddać je do najbliższego PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Warto też wiedzieć, że wiele placówek edukacyjnych i urzędów prowadzi stałe zbiórki baterii w ramach akcji ekologicznych.

Na Wszystkich Świętych pamiętajmy o segregacji odpadów na cmentarzach INTERIA.PL

Segregacja odpadów na cmentarzach. O czym pamiętać?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że odpady powstające na cmentarzach również zaliczają się do odpadów komunalnych, dlatego muszą być segregowane w odpowiedni sposób. Przy nekropoliach coraz częściej pojawiają się pojemniki w różnych kolorach, z których każdy przeznaczony jest do innej frakcji odpadów.

Do niebieskich kontenerów powinien trafiać papier, karton i tektura, do żółtych - plastikowe opakowania, folie i doniczki, do zielonych - szkło, takie jak butelki czy znicze. Brązowe pojemniki przeznaczone są na odpady bio, czyli gałęzie, liście, żywe kwiaty i naturalne wiązanki, natomiast czarne - na odpady zmieszane, takie jak doniczki ceramiczne, ziemia czy gąbki.

Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 152: Basia Bursztynowicz INTERIA.PL