Rosja rozpoczęła brutalną, nieuzasadnioną inwazję militarną na Ukrainę. Wczoraj na Dnieper spadły pociski artyleryjskie. Personel tamtejszego szpitala ukrył noworodki z oddziału intensywnej terapii w schronie przeciwbombowym. Nagranie przedstawiające warunki, w jakich tamtejsze pielęgniarki muszą walczyć o życie i zdrowie dzieci, rozdziera serce.

Zdjęcie