Ustawa o asystencji osobistej - krok w stronę niezależności

Nowe przepisy mają na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami realnego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i większej niezależności.

Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ustawa ma wprowadzić nowy standard opieki, dzięki któremu osoby potrzebujące pomocy będą mogły korzystać z usług profesjonalnych asystentów. Takie rozwiązanie ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym oraz zawodowym.

Seniorzy poza systemem wsparcia. Oto granica wieku

Największe kontrowersje budzi jednak zapis dotyczący wieku beneficjentów. Zgodnie z projektem, z asystencji osobistej będą mogły korzystać jedynie osoby z niepełnosprawnością do ukończenia 65. roku życia.

Osoby starsze nie będą mogły ubiegać się o pomoc, a jedynie kontynuować świadczenie, jeśli nabyły je wcześniej.

Taki zapis wzbudza sprzeciw części środowisk, które podkreślają, że rozwiązanie to narusza zasadę równego traktowania wynikającą z Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Dokument ten wyraźnie wskazuje, że wszyscy obywatele - niezależnie od wieku - mają prawo do niezależnego życia i dostępu do wsparcia umożliwiającego pełne uczestnictwo w społeczeństwie. Krytycy ostrzegają, że ograniczenie wieku może prowadzić do dyskryminacji i wykluczenia osób starszych z systemu pomocy, w momencie, gdy wsparcie jest im najbardziej potrzebne.

"Opieka 75+" i bon senioralny. Alternatywy dla osób po 65. roku życia

Resort rodziny tłumaczy, że decyzja o wprowadzeniu limitu wieku podyktowana jest względami merytorycznymi i finansowymi, a podobne rozwiązania obowiązują w wielu krajach europejskich. Dla seniorów mają być przewidziane inne formy wsparcia - m.in. program "Opieka 75+", który zapewnia pomoc osobom starszym w codziennych czynnościach, oraz przygotowywany bon senioralny. Ten ostatni ma objąć osoby w wieku od 66 do 75 lat, jednak - podobnie jak dotychczasowe programy - będzie realizowany w trybie rocznych edycji, co oznacza brak ciągłości pomocy.

Obecnie asystencja osobista w Polsce funkcjonuje głównie w oparciu o Fundusz Solidarnościowy, co wiąże się z ograniczonym zasięgiem i koniecznością corocznego ubiegania się o wsparcie. Eksperci zwracają uwagę, że mimo wprowadzenia nowej ustawy, dopóki nie zostanie zapewnione stabilne finansowanie i równe zasady dla wszystkich grup wiekowych, system wciąż będzie wymagał poprawy.

