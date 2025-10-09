Popularna firma kurierka decyduje się na franczyzy

InPost to firma, którą zna niemal każdy. Dla większości z nas kojarzy się z wygodnym odbiorem paczek z automatów. Dla niektórych współpraca z firmą oznacza także źródło dochodu, zwykle w roli kuriera. Teraz jednak InPost proponuje zupełnie nową formę współpracy - franczyzę paczkomatów. Dzięki temu niemal każda osoba posiadająca własny teren może stać się częścią sieci logistycznej i jednocześnie zyskać dodatkowe źródło zarobku. Aby jednak postawić paczkomat, nie wystarczy sam kawałek ziemi.

Jak postawić paczkomat na działce? Oto warunki

InPost zwraca szczególną uwagę na lokalizację. Urządzenia mają stanąć tam, gdzie rzeczywiście będą potrzebne użytkownikom. Największe szanse mają więc działki położone w miejscach o dużym natężeniu ruchu, w pobliżu osiedlowych sklepów, takich jak Żabka, centrów handlowych czy stacji benzynowych. Ważne jest również, by teren był ogólnodostępny, aby móc odebrać przesyłki o każdej porze.

Istotnym wymogiem jest też dostępność zasięgu sieci komórkowej. Bez tego obsługa paczkomatu przez aplikację byłaby niemożliwa. Oznacza to, że działki położone na odizolowanych terenach raczej nie zostaną uwzględnione w programie. InPost stawia na funkcjonalność i wygodę użytkowników, dlatego wybiera lokalizacje, które najlepiej wpisują się w codzienne trasy mieszkańców.

Przyszli franczyzobiorcy muszą liczyć się z dodatkowymi obowiązkami związanymi z infrastrukturą. Na właścicielu działki spoczywa m.in. zapewnienie dostępu do źródła prądu, a także zadbanie o właściwe oświetlenie i bezpieczeństwo miejsca, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez InPost.

Możesz postawić paczkomat na swojej działce. Warunki są proste Canva Pro INTERIA.PL

Ile zarobimy na franczyzie z InPostem?

Współpraca z firmą logistyczną w ramach udostępnienia terenu pod paczkomat może przynosić od około 100 do nawet 1000 zł miesięcznie. Ostateczna wysokość wynagrodzenia jest ustalana przez InPost. Zależy przede wszystkim od potencjału danej lokalizacji. Im bardziej ruchliwe i atrakcyjne miejsce, tym większe zainteresowanie paczkomatem, a co za tym idzie - wyższe zyski dla właściciela gruntu. Na wysokość zarobków wpływa również dostępność terenu, jego oświetlenie, stan techniczny czy łatwość dojazdu dla kurierów i klientów. InPost premiuje więc działki położone w strategicznych punktach, które realnie zwiększają wygodę użytkowników i usprawniają proces dostarczania przesyłek.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena Grześkowiak INTERIA.PL