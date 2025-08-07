Nowy sposób złodziei. Tak typują mieszkania do włamania

Karolina Woźniak

Okres wakacyjny jest szczególnie atrakcyjny nie tylko dla miłośników podróży i odpoczynku poza domem, ale także dla złodziei. Opuszczone mieszkanie stanowi dla nich stosunkowo łatwy cel. Próby włamania często poprzedzone są odpowiednimi przygotowaniami, a włamywacze mają swoje sposoby, aby upewnić się, że nie zostaną złapani na gorącym uczynku. Niepozorny znak świadczący o ich zainteresowaniu domem można zauważyć, patrząc na wycieraczkę.

Zwróć uwagę na pozycję wycieraczki przed wejściem
Zwróć uwagę na pozycję wycieraczki przed wejściemMarek BazakEast News

Spis treści:

  1. Czujność przede wszystkim
  2. Taki test przeprowadzają złodzieje. Wiedzą, kiedy wejść niezauważeni
  3. Jak ustrzec się przed włamaniem podczas nieobecności?

Czujność przede wszystkim

Przygotowania do wakacyjnego urlopu potrafią skutecznie zaprzątać myśli. Podczas załatwiania kwestii organizacyjnych i pakowania, na wiele innych spraw nie zwracamy uwagi. Tymczasem zawsze należy z uwagą obserwować nawet drobne zmiany w otoczeniu wejścia do mieszkania i na klatce schodowej. Już dwa lata temu informowaliśmy o specjalnym kodzie, jakim złodzieje oznaczyli mieszkania na jednym z krakowskich osiedli.

Okazuje się jednak, że nie tylko tajemnicze symbole powinny być powodem do niepokoju. Uwagę należy zwracać nawet na drobne, z pozoru nieistotne zmiany przy drzwiach wejściowych i mieć to w pamięci nie tylko podczas wakacji, które najbardziej kojarzą się z czasem wzmożonego ryzyka.

Klatka schodowa w bloku mieszkalnym ozdobiona dużą ilością roślin doniczkowych ustawionych przy ścianie, drzwi wejściowe do mieszkania po prawej stronie oraz metalowa balustrada schodów.
Obserwuj, co dzieje się na klatce schodowej, zwłaszcza w okresie wakacyjnymTadeusz Wypych/REPORTEREast News

Taki test przeprowadzają złodzieje. Wiedzą, kiedy wejść niezauważeni

Jednym ze sposobów na sprawdzenie, czy domownicy przebywają w mieszkaniu, jest włożenie niewielkiej karteczki między drzwi a futrynę. Jeśli przez kilka dni pozostaje na swoim miejscu, jest to sygnał dla osób o niecnych zamiarach, że mieszkanie zostało tymczasowo opuszczone. Technika ta jednak może rzucać się w oczy, zwłaszcza bardziej wyczulonym sąsiadom. Stąd zapewne pojawienie się nowego patentu.

Mowa o odwróceniu lub przekrzywieniu wycieraczki. Jeśli przez dłuższy czas pozostaje w takiej pozycji, oznacza to, że domownicy są nieobecni. W sytuacji, gdy wróciła na swoje miejsce, włamywacze dostają jasny sygnał, że ktoś wchodził do domu, a kradzież nie wchodzi w grę. To jedna z metod szybkiego oznaczenia potencjalnych celów kradzieży bez konieczności pozostawiania bardziej widocznych śladów.

Zobacz również:

Tak poznasz, że złodzieje interesują się twoim mieszkaniem. Działaj od razu
Życie i styl

Zauważyłeś ten symbol przy wejściu do mieszkania? Działaj od razu

Aleksandra Tokarz
Aleksandra Tokarz

Jak ustrzec się przed włamaniem podczas nieobecności?

Jedną z najlepszych dróg, jakie możemy obrać, aby zminimalizować ryzyko włamania, jest zaangażowanie sąsiadów. Poproś ich o monitorowanie twojego mieszkania i opróżnianie skrzynki pocztowej, aby sprawiać wrażenie, że domownicy nadal są na miejscu. Sam też zwracaj uwagę na podejrzane sytuacje i sygnały, które mogłyby wskazywać na próbę włamania do sąsiednich lokali.

Unikaj publicznego informowania o nieobecności, np. przez relacjonowanie każdego etapu swojej podróży w mediach społecznościowych. Rozważ zainstalowanie oświetlenia zewnętrznego z czujnikami ruchu oraz alarmy, które odstraszą potencjalnych włamywaczy.

"Nomada": Najbardziej "uquestowane" województwo w Polsce. Wielkopolska, jakiej nie znacieINTERIA.PL

Najnowsze