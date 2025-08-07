Czujność przede wszystkim

Przygotowania do wakacyjnego urlopu potrafią skutecznie zaprzątać myśli. Podczas załatwiania kwestii organizacyjnych i pakowania, na wiele innych spraw nie zwracamy uwagi. Tymczasem zawsze należy z uwagą obserwować nawet drobne zmiany w otoczeniu wejścia do mieszkania i na klatce schodowej. Już dwa lata temu informowaliśmy o specjalnym kodzie, jakim złodzieje oznaczyli mieszkania na jednym z krakowskich osiedli.

Okazuje się jednak, że nie tylko tajemnicze symbole powinny być powodem do niepokoju. Uwagę należy zwracać nawet na drobne, z pozoru nieistotne zmiany przy drzwiach wejściowych i mieć to w pamięci nie tylko podczas wakacji, które najbardziej kojarzą się z czasem wzmożonego ryzyka.

Obserwuj, co dzieje się na klatce schodowej, zwłaszcza w okresie wakacyjnym Tadeusz Wypych/REPORTER East News

Taki test przeprowadzają złodzieje. Wiedzą, kiedy wejść niezauważeni

Jednym ze sposobów na sprawdzenie, czy domownicy przebywają w mieszkaniu, jest włożenie niewielkiej karteczki między drzwi a futrynę. Jeśli przez kilka dni pozostaje na swoim miejscu, jest to sygnał dla osób o niecnych zamiarach, że mieszkanie zostało tymczasowo opuszczone. Technika ta jednak może rzucać się w oczy, zwłaszcza bardziej wyczulonym sąsiadom. Stąd zapewne pojawienie się nowego patentu.

Mowa o odwróceniu lub przekrzywieniu wycieraczki. Jeśli przez dłuższy czas pozostaje w takiej pozycji, oznacza to, że domownicy są nieobecni. W sytuacji, gdy wróciła na swoje miejsce, włamywacze dostają jasny sygnał, że ktoś wchodził do domu, a kradzież nie wchodzi w grę. To jedna z metod szybkiego oznaczenia potencjalnych celów kradzieży bez konieczności pozostawiania bardziej widocznych śladów.

Jak ustrzec się przed włamaniem podczas nieobecności?

Jedną z najlepszych dróg, jakie możemy obrać, aby zminimalizować ryzyko włamania, jest zaangażowanie sąsiadów. Poproś ich o monitorowanie twojego mieszkania i opróżnianie skrzynki pocztowej, aby sprawiać wrażenie, że domownicy nadal są na miejscu. Sam też zwracaj uwagę na podejrzane sytuacje i sygnały, które mogłyby wskazywać na próbę włamania do sąsiednich lokali.

Unikaj publicznego informowania o nieobecności, np. przez relacjonowanie każdego etapu swojej podróży w mediach społecznościowych. Rozważ zainstalowanie oświetlenia zewnętrznego z czujnikami ruchu oraz alarmy, które odstraszą potencjalnych włamywaczy.

