Nowy trend na TikToku: Prosty sposób na zrobienie french manicure

Wykonanie stylizacji w stylu french manicure wcale nie jest prostym zadaniem. Namalowanie prostej kreski na końcówce paznokcia nie zawsze się udaje, dlatego też większość kobiet oddaje się w ręce profesjonalistów.

Nowy trend na TikToku pokazuje, że nawet w kilka minut można wykonać takie zdobienie paznokci i wcale nie trzeba być ekspertem w tej dziedzinie.



Zdjęcie Wykonanie stylizacji w stylu french manicure nie jest prostym zadaniem / 123RF/PICSEL

Wcześniej french manicure był kojarzony z paznokciami w neutralnym kolorze oraz białej kresce na ich końcach. Teraz wraca do łask w zupełnie nowej odsłonie. Coraz częściej biały lakier jest zastępowany neonami lub pastelami.



Pewna TikTokerka pokazała swój sposób na wykonanie french manicure. Do wykonania takie stylizacji wystarczy użyć silikonowego stempla do zdobienia paznokci. Na jego powierzchnię należy nałożyć niewielką ilość lakieru do paznokci, a następnie po prostu zanurzyć w nim paznokcia.

Reklama

Jej film został obejrzany ponad milion razy, internauci nie kryli zdziwienia, że taki efekt można uzyskać w tak krótkim czasie.



Czytaj więcej:



Sylwia Grzeszczak w zielonej stylizacji. Od stóp do głów!

Blanka Lipińska na wakacjach w Monako



Karolina Pisarek wypoczywa na Malediwach



Zobacz także: