Syndrom pustego gniazda

Podstawowym motorem napędowym tej zmiany jest zjawisko "pustego gniazda". Dzieci, które dorosły i założyły własne rodziny, pozostawiają po sobie nie tylko ciszę, ale i duże, często kosztowne w utrzymaniu nieruchomości. Dla pokolenia dzisiejszych pięćdziesięcio- i sześćdziesięciolatków, którzy wchodzili w dorosłość w czasach, gdy o stabilizację było trudniej, a model rodziny zakładał wcześniejsze rodzicielstwo, ten moment przychodzi w chwili, gdy wciąż są pełni sił, zdrowia i apetytu na życie. W przeciwieństwie do dzisiejszych realiów, gdzie wiek posiadania pierwszego dziecka systematycznie rośnie - w Polsce od 23,7 lat w 1995 roku do 28,2 lat w 2022 roku - ich rodzicielska misja kończy się, gdy przed nimi jeszcze potencjalnie dekady aktywnego życia.

Przewartościowanie priorytetów

Jednak sam fakt opuszczenia domu przez dzieci nie wystarczyłby do podjęcia tak radykalnej decyzji. Kluczowa jest tu zmiana w systemie wartości. Badania psychologiczne potwierdzają, że w późniejszych latach życia dochodzi do głębokiej reorganizacji celów życiowych. Presja społeczna, rywalizacja i pogoń za dobrami materialnymi ustępują miejsca potrzebie sensu, spokoju i satysfakcji czerpanej "tu i teraz". Dom, przez lata postrzegany jako bezpieczeństwo i stabilność, zaczyna być odbierany jako "złota klatka" - źródło obowiązków, kosztów i ograniczeń. Sprzedaż nieruchomości staje się więc inwestycją w to, co niematerialne: wspomnienia, przeżycia i rozwój osobisty.

Życie w Polsce jest coraz droższe

Za tym rosnącym trendem stoją również twarde dane ekonomiczne. Utrzymanie dużego domu, z jego podatkami, rachunkami za media i nieustającymi naprawami, to znaczące obciążenie finansowe. Uwolnienie kapitału zamrożonego w nieruchomościach otwiera zupełnie nowe możliwości. Okazuje się, że życie w podróży, zwłaszcza w krajach o niższych kosztach utrzymania, może być tańsze niż stacjonarne życie w Polsce. Polscy emeryci, którzy zdecydowali się na ten krok, opowiadają o luksusowym życiu w Afryce czy Azji za równowartość polskiej emerytury, co wcześniej było dla nich nieosiągalne.

Pokolenie "Baby Boomers" odkrywa świat

Kim są ci nowi nomadzi? To głównie przedstawiciele pokolenia wyżu demograficznego, tzw. Baby Boomers (urodzeni w latach 1946-1964). To generacja ukształtowana przez czasy transformacji, która ceni sobie ciężką pracę, ale i potrafi korzystać z jej owoców. W przeciwieństwie do stereotypowego seniora, są aktywni, pewni siebie i wymagający. Podróże w ich wykonaniu to nie tygodniowe wczasy all-inclusive, ale często wielomiesięczne, starannie zaplanowane wyprawy w odległe zakątki świata. Mają oszczędności, czas i, co najważniejsze, odwagę, by realizować marzenia, które przez lata odkładali na później.

Nowa definicja "złotej jesieni"

Tradycyjny model emerytury - ogródek, wnuki i życie w tym samym miejscu przez 30 lat - powoli odchodzi do lamusa. Pokolenie 50+ zmienia ten etap, postrzegając go nie jako koniec aktywności zawodowej, ale jako początek najbardziej ekscytującej przygody życia. To czas na nadrabianie zaległości, naukę nowych umiejętności i poznawanie świata na własnych zasadach. Co ciekawe, ten trend jest tak wyraźny, że w internecie rośnie popularność blogów i profili podróżniczych prowadzonych przez osoby po pięćdziesiątce, które inspirują rówieśników do porzucenia utartych schematów.

Apetyt na wolność

Decyzja o sprzedaży domu i wyruszeniu w świat jest również pokłosiem historycznych uwarunkowań. Dzisiejsi 50- i 60-latkowie to pokolenie, którego młodość przypadła na czasy, gdy świat za żelazną kurtyną był w dużej mierze niedostępny. Podróże były luksusem, dla wielu niestety nieosiągalnym. Gdy ich rówieśnicy na Zachodzie swobodnie podróżowali po Europie, oni skupiali się na budowaniu stabilnego życia w kraju. Teraz, gdy świat stoi przed nimi otworem, a oni mają zasoby i zdrowie, chcą nadrobić stracony czas i zaspokoić ten historycznie ugruntowany apetyt na wolność i eksplorację.

