Powszechny obowiązek obrony RP

W przypadku wybuchu wojny niemal każdy obywatel może zostać powołany do wojska. Są oczywiście pewne wyjątki, ale wszelkie wytyczne znajdują się w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Już na samym początku możemy przeczytać, że "obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli".

Art. 4 stanowi, że powszechnemu obowiązkowi obrony RP podlegają wszyscy obywatele zdolni, ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku.

Są oni zobowiązani do pełnienia służby wojskowej, wykonywania obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i przydziałów mobilizacyjnych, świadczenia pracy w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, pełnienia służby w obronie cywilnej, odbywania edukacji dla bezpieczeństwa, uczestniczenia w samoobronie ludności, odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz wykonywania świadczeń na rzecz obrony.

Zdjęcie Kobiety studiujące np. na uczelniach medycznych podlegają obowiązkowej kwalifikacji wojskowej / STEFAN MASZEWSKI/REPORTER / East News

Kwalifikacja wojskowa kobiet

Kwalifikacja wojskowa, przez wielu nazywana komisją wojskową, to badanie, podczas którego jest wydawana opinia o przydatności do służby wojskowej. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat, są obowiązani stawić się w określonym terminie i miejscu do kwalifikacji wojskowej.

Mogą to zrobić również ochotnicy, w tym kobiety - do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata. Warunkiem jest ukończenie 18. roku życia.

Poza tym, art. 48 mówi o kwalifikacji wojskowej kobiet posiadających umiejętności przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu ich uzyskania. Chodzi tu przede wszystkim o wykształcenie i zdolności potrzebne do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także takich zawodów jak psycholog, rehabilitant, radiolog, diagnostyk laboratoryjny, informatyk, teleinformatyk, nawigator oraz tłumacz.

W związku z tym od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat, obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej mogą zostać objęte kobiety, które w danym roku szkolnym i akademickim kończą naukę albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych.

Zarówno kobiety posiadające określone umiejętności, jak i kobiety, które zgłaszają się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej na zasadach ogólnych.

Zdjęcie W przypadku wybuchu wojny niemal każdy obywatel może zostać powołany do wojska / 123RF/PICSEL

Obowiązek służby wojskowej

Ustęp 1 art. 109 mówi, że w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby uznane za zdolne do służby wojskowej, niezależnie od ich przeznaczenia, mogą być w każdym czasie powołane do czynnej służby wojskowej.

Zgodnie z art. 58 obowiązkowi służby wojskowej podlegają obywatele polscy od dnia, w którym kończą 18 lat, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 55 lat. W przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski są to 63 lata.

Wbrew pozorom, nie chodzi tylko o mężczyzn. Również kobiety mogą zostać powołane - z wyjątkami. Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu.

Wyjątek stanowią również kobiety, które opiekują się dziećmi od lat 8 do 16 i osobami obłożnie chorymi. Dodatkowo obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety sprawujące opiekę nad osobami z orzeczeniem o stałej niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, całkowitej niezdolność do pracy, samodzielnej egzystencji oraz osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności.

***

