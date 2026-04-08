Za co należy płacić w sanatorium?

Pacjenci, którzy od maja br. planują pobyt w sanatorium w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, powinni przygotować się na wyższe opłaty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem. W przypadku skierowania do szpitala uzdrowiskowego NFZ pokrywa w całości koszty opieki medycznej, zabiegów oraz zakwaterowania i wyżywienia. Bezpłatne jest również leczenie sanatoryjne i szpitalne dzieci.

Z kolei osoby dorosłe skierowane na leczenie uzdrowiskowe do sanatorium muszą pokryć część kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

NFZ dodaje, że opłaty pobierane są bezpośrednio w sanatoriach, w zależności od standardu pokoju, którymi dysponują poszczególne sanatoria - przed rozpoczęciem pobytu. Pacjent dokonuje wyboru standardu pokoju, biorąc pod uwagę możliwości świadczeniodawcy. Także transport - bez względu na formę leczenia - odbywa się na koszt pacjenta - wyjaśnia w komunikacie NFZ.

Nowe stawki za sanatorium na NFZ od 1 maja

W sanatoriach w ciągu roku obowiązują dwa sezony rozliczeniowe: od 1 października do 30 kwietnia oraz od 1 maja do 30 września. Wspomniana zmiana stawek w sanatoriach to pokłosie rozpoczynającego się od maja, droższego sezonu wiosenno-letniego dla kuracjuszy.

Wobec tego, od 1 maja br. do 30 września br. opłata za wyżywienie i zakwaterowanie za jeden dzień pobytu w sanatorium w ramach NFZ wyniesie:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 40,9 zł

pokój jednoosobowy w studiu - 37,4 zł

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 33,2 zł

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 27,3 zł

pokój dwuosobowy w studiu - 24,9 zł

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 19,5 zł

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 14,8 zł

pokój wieloosobowy w studiu - 13,6 zł

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 11,9 zł.

Z kolei opłaty za cały turnus, czyli 21 dni, kształtują się następująco:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 858,90 zł;

pokój jednoosobowy w studiu - 785,40 zł;

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 697,20 zł;

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 573,30 zł;

pokój dwuosobowy w studiu - 522,90 zł;

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 409,50 zł;

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 295,68 zł;

pokój wieloosobowy w studiu - 285,60 zł;

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 249,90 zł.

Dla porównania - pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym w sezonie jesienno-zimowym kosztuje 32,60 zł (za jeden dzień pobytu), natomiast cena za cały turnus to 684,60 zł.

