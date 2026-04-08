Na czym polega system kaucyjny w Polsce?

System kaucyjny w Polsce ruszył 1 października ubiegłego roku i od tego momentu w sklepach pojawiły się napoje w opakowaniach objętych systemem. Oznacza to, że przy zakupie napoju w opakowaniu ze specjalnym logotypem, od klienta pobierana jest kaucja, która następnie jest doliczana do ceny napojów dopiero przy kasie. Kaucję można odebrać przy zwrocie opakowania bez okazywania paragonu.

Obowiązek zbierania opakowań objętych systemem nałożony jest na sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw. Sklepy o mniejszej powierzchni mogą dobrowolnie przystępować do systemu. Przed oddaniem do punktu zbiórki opakowania objętego kaucją, nie należy go zgniatać.

W przypadku kupna jednorazowej butelki z tworzyw sztucznych, której pojemność nie przekracza trzech litrów, kaucja wynosi 50 groszy. Do napoju w metalowej puszcze o pojemności do jednego litra, kaucja również wynosi 50 groszy. Z kolei, gdy mowa o szklanej butelce wielkokrotnego użytku o pojemności do półtora litra, kaucja wynosi 1 zł.

Oddał ponad tysiąc opakowań po napojach. Oto wartość jego kuponu zakupowego

W lutym br. informowaliśmy o mężczyźnie, który w dyskoncie Auchan w Nowym Sączu oddał do butelkomatu 523 opakowania po napojach, które objęte były systemem kaucyjnym, dzięki czemu uzyskał voucher o wartości 261,50 zł.

Kilka tygodni później rekord ten został pobity w sklepie w Rudzie Śląskiej, gdzie klient umieścił w recyklomacie 755 butelek, za co otrzymał kupon na zakupy o wartości 377,50 zł. Pod koniec marca w Lidlu w Gdyni zwrócono aż 920 opakowań, a kupon opiewał na kwotę 460 zł.

Okazuje się, że bariera tysiąca zwróconych opakowań objętych systemem kaucyjnym kilka dni temu została złamana. Otóż w Opolu klient zwrócił do butelkomatu 1095 opakowań. Wartość tak dużej liczby zwróconych butelek to 547,50 zł na kuponie zakupowym.

