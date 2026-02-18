Spis treści: Na czym polega system kaucyjny w Polsce? Oddał pół tysiąca opakowań po napojach. Oto wartość jego kuponu

Na czym polega system kaucyjny w Polsce?

System kaucyjny w Polsce ruszył od 1 października ubiegłego roku i od tego momentu w sklepach pojawiły się napoje w opakowaniach objętych systemem. Oznacza to, że przy zakupie napoju w opakowaniu ze specjalnym logotypem, od klienta pobierana jest kaucja, która następnie jest doliczana do ceny napojów dopiero przy kasie. Kaucję można odebrać przy zwrocie opakowania bez okazywania paragonu.

Obowiązek zbierania opakowań objętych systemem nałożony jest na sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw. Sklepy o mniejszej powierzchni mogą dobrowolnie przystępować do systemu. Przed oddaniem do punktu zbiórki opakowania objętego kaucją, nie należy go zgniatać.

W przypadku kupna jednorazowej butelki z tworzyw sztucznych, której pojemność nie przekracza trzech litrów, kaucja wynosi 50 groszy. Do napoju w metalowej puszcze o pojemności do jednego litra, kaucja również wynosi 50 groszy. Z kolei, gdy mowa o szklanej butelce wielkokrotnego użytku o pojemności do półtora litra, kaucja wynosi 1 zł.

Jeden z klientów Auchan oddał za jednym razem ponad pół tysiąca butelek objętych kaucją PingLabel 123RF/PICSEL

Oddał pół tysiąca opakowań po napojach. Oto wartość jego kuponu

System kaucyjny w Polsce budzi skrajne emocje. Niektórzy w ogóle nie uskuteczniają tego rozwiązania, inni regularnie zbierają butelki objęte systemem kaucyjnym i oddają je do butelkomatów, dzięki czemu zyskują specjalne vouchery do zrealizowania podczas zakupów.

Fakt poprosił znane w Polsce sieci sklepów o przekazanie statystyk związanych z liczbą oddawanych butelek. Auchan, Netto i Stokrotka podały Faktowi, ile zyskali rekordziści na systemie kaucyjnym butelek.

Gdy mowa o sieci Auchan, to od momentu uruchomienia w Polsce systemu kaucyjnego, dwukrotnie wydano rekordowe vouchery na kwotę ponad 200 zł za zwrócone butelki. Tak spektakularne zwroty miały miejsce w sklepach Auchan w Nowym Sączu oraz w Krakowie.

W Nowym Sączu jeden z klientów oddał 523 opakowania po napojach, które objęte były systemem kaucyjnym, dzięki czemu uzyskał voucher o wartości 261,50 zł - informuje Fakt. Natomiast w Krakowie za 489 opakowań, wydano voucher o wartości 244,50 zł.

W sklepach Netto do końca stycznia br. najwyższy wydany voucher opiewał na kwotę 76 zł. W lutym padł kolejny rekord, bowiem za oddane opakowania jeden z konsumentów cieszył się voucherem o wartości 113 zł.

W Stokrotce najwyższa jednorazowa wartość kuponu odebranego przez klienta w butelkomacie wyniosła ponad 100 zł - informuje Fakt.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL