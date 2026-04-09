Spis treści: Czym jest efekt Flynna? Pokolenie Z jest mniej inteligentne niż ich rodzice, a nawet millenialsi? Dlaczego młodsze pokolenia stają się mniej inteligentne?

Czym jest efekt Flynna?

Przez znaczną część XX wieku obserwowano tzw. efekt Flynna, czyli stały wzrost w osiąganiu lepszych wyników w testach na inteligencję wśród kolejnych pokoleń - średnio o 3 pkt. na dekadę. Zjawisko to zauważył w latach 80. XX wieku James Flynn i doszedł do wniosków, że przyczyną jest stały rozwój cywilizacyjny - lepsze odżywianie, dostęp do edukacji, mniejsza liczba dzieci w rodzinach, a nawet szybsze dojrzewanie biologiczne.

Niestety od lat 90. XX wieku mamy do czynienia z odwróconym efektem Flynna i spadkiem średnich wyników w testach IQ. Okazuje się, że trend ten nasila się coraz bardziej, co udowadniają wyniki badań w USA.

Pokolenie Z jest mniej inteligentne niż ich rodzice, a nawet millenialsi?

Badania dotyczące rozwoju funkcji poznawczych zaczęto prowadzić i dokumentować od końca XIX wieku. Obecnie po raz pierwszy stwierdzono, że umiejętności intelektualne uległy pogorszeniu względem poprzednich pokoleń. Zjawisko to dotyczy generacji Z, a wyniki badań ogłosił w sprawozdaniu dla Komisji Handlu, Nauki i Transportu dla Senatu USA amerykański neurobiolog Jared Cooney Horvath.

Według niego dane jasno pokazują, że pokolenie Z dosłownie zboczyło ze ścieżki postępu ludzkości. U osób urodzonych między 1997 a 2012 r. zauważa się wyraźny spadek zdolności koncentracji, zapamiętywania, logicznego myślenia, umiejętności czytania i liczenia czy rozwiązywania problemów. Horvath zwraca też uwagę na brak krytycyzmu zetek względem własnych umiejętności:

"Większość tych młodych ludzi jest przesadnie pewna swojej inteligencji. Im bardziej inteligentni się wydają, tym mniej inteligentni są w rzeczywistości" - powiedział neurobiolog.

Współczesne nastolatki i młodzi dorośli większość czasu spędzają przed ekranami. Niestety ludzkie mózgi nie zdążyły przystosować się do tak gwałtownych zmian w zdobywaniu wiedzy

Dlaczego młodsze pokolenia stają się mniej inteligentne?

Winą za pogorszenie funkcji poznawczych u młodych ludzi naukowcy obarczają nadmierne korzystanie z urządzeń cyfrowych. Książki i samodzielne wyszukiwanie informacji zastąpił internet, a co gorsze media społecznościowe i królujące w nich krótkie rolki i filmiki. Młodzi ludzie coraz rzadziej sporządzają ręczne notatki, a chętniej nagrywają np. wykłady na uczelni. Coraz popularniejsza staje się też metoda skrótowego przyswajania treści - w podpunktach czy w postaci streszczeń książek. To odejście od bardziej żmudnego, ale wartościowszego nauczania kontekstowego.

Neurobiolodzy mówią jasno - ludzkie mózgi nie są przystosowane do tak szybkich zmian, a nadmiar krótkich bodźców i informacji to droga do chaosu, a nie stopniowego przyswajania wiedzy, krytycznego myślenia i nauki łączenia i analizowania faktów oraz wyciągania wniosków.

Częste korzystanie z ekranów i scrollowanie ogromu treści sprawia, że mózg nie potrafi dłużej skupić się na powtarzalnych i długotrwałych czynnościach. Zwłaszcza, że przez wieki ludzki układ nerwowy był przystosowany do nauki poprzez kontakt z drugim człowiekiem - kontekst społeczny był więc podstawą.

Ludzie są biologicznie zaprogramowani do uczenia się od innych i prowadzenia dogłębnych badań, a nie do przeglądania ekranów w celu czytania krótkich podsumowań - powiedział Horvath w wywiadzie dla "New York Post".

Nadmierne korzystanie z ekranów negatywnie wpływa na mózg i funkcje poznawcze

Znany neurobiolog zwrócił też uwagę na dane Narodowego Programu Oceny Postępów Edukacyjnych w USA, które wykazały, że zwiększenie dostępności komputerów w szkołach (jedno urządzenie na jedno dziecko) prowadzi do pogorszenia wyników w nauce. Okazuje się też, że dzieci, które korzystają w celach edukacyjnych z urządzeń elektronicznych przez 5 lub więcej godzin dziennie, osiągają gorsze wyniki w nauce niż rówieśnicy, którzy tego nie robią.

Generacja Z - konsumenci nowego formatu INTERIA.PL