"Ojciec z synem otwierają szampana" - tak dziś wyglądają bohaterowie kultowego filmu

Nikt z rodziny Matuszaków nie mógł przypuszczać, że zwykłe nagranie z 1997 r., na którym uwieczniono otwieranie szampana, stanie się jednym z najpopularniejszych filmów w polskim internecie.

I choć nie ma tam wartkiej akcji z hollywoodzkich superprodukcji, to mimo to film zdobył sympatię milionów internautów, co można zaobserwować po komentarzach na platformie YouTube. Ot zwykłe nagranie, na którym ojciec nucący Ave Maria wraz z synem, próbują wyciągnąć korek od szampana, ale ten stawia duży opór. Do akcji wkracza nawet suczka Pucia, która wykorzystując newralgiczny moment, wskakuje na ramię pana Tadeusza.

Reklama

Mężczyźni nie dają za wygraną i w ruch idzie łyżeczka do mieszania kawy, którą pan Tadeusz próbuje podważyć korek. W końcu zawartość szampana dosłownie eksploduje, zalewając stół z nakryciem.

Zacząłem filmować nasze rodzinne świętowanie, ponieważ bardzo lubiłem to robić. Bartek miał otworzyć szampana, ale było z tym trudno, więc ja postanowiłem włączyć się do pomocy. Żona przejęła kamerę, a my z synem siłowaliśmy się z szampanem mówi pan Tadeusz w rozmowie z echodnia.eu

Po 25 latach od tamtego wydarzenie dziennikarze portalu echodnia.eu odwiedzili mieszkającą w Kielcach rodzinę Matuszaków, która na łamach serwisu podzieliła się swoimi wspomnieniami. Okazuje się, że tamten, pamiętny dzień był niezwykle ważny dla całej familii. Państwo Matuszakowie świętowali 25-lecie zawarcia małżeństwa. Na tę okazję pan Tadeusz założył elegancką koszulę i krawat, ale równie dostojnie wyglądał jego syn Bartek. Na stole rozłożono smaczne ciasta, kieliszki do szampana i zaczęto świętować.

Czytaj także: Podzielił się sztuczką przy kasie samoobsługowej

Wideo youtube

Efekt był absolutnie niespodziewany, a jako, że jesteśmy rodzinką, która raczej więcej się śmieje niż jest poważna, to nie przejęliśmy się tym w ogóle, a cała sytuacja mocno nas rozbawiała dodaje głowa rodziny Matuszaków na łamach portalu echodnia.eu

Pan Tadeusz postanowił, że umieści film w sieci, ale nie spodziewał się, że nagranie stanie się hitem polskiego internetu. Jak sam mówi - od tego momentu przybyło mu mnóstwo znajomych, a jeśli ma tylko chwilę wolnego czasu, stara się odpisywać internautom na ich komentarze.

Cały wywiad z rodziną Matuszaków można zobaczyć TUTAJ.