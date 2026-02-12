Medal mimo upadku

Meghan Oldham to 24-letnia Kanadyjka, która uprawia narciarstwo dowolne. Na swoim koncie ma już cztery medale mistrzostw świata, a 9 lutego 2026 roku stanęła na starcie rywalizacji o medal olimpijski. Jej historia stała się głośna, gdy po groźnie wyglądającym upadku podczas jednego z trzech przejazdów, wstała i pokazała, że umiejętności na najwyższym poziomie. W efekcie Meghan Oldham zdobyła tego dnia pierwszy w swoim życiu medal olimpijski w narciarskiej konkurencji slopestyle.

Meghan Oldham podczas zimowych igrzysk olimpijskich w 2026 roku NurPhoto Getty Images

Pogawędka z księżniczką

Brązowy medal XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 kanadyjskiej narciarce wręczyła księżniczka Anna - siostra króla Karola III i córka królowej Elżbiety II. Choć członkini brytyjskiej rodziny królewskiej mogła jedynie przekazać medal i złożyć gratulacje, nie ograniczyła się wyłącznie do standardowych formułek. Meghan Oldham zdradziła dziennikarzowi CBC Olympics Arielowi Helwaniemu treść swojej rozmowy z księżniczką Anną.

"Była taka urocza" - stwierdziła olimpijka i wyjaśniła, że członkini królewskiego rodu nie tylko jej pogratulowała, ale okazała zainteresowanie dalszymi planami brązowej medalistki:

Zapytała: "Startujesz jeszcze?”. Odpowiedziałam:“Tak, będę rywalizować w big air". Życzyła mi więc powodzenia, co było bardzo miłe.

Księżniczka Anna wręcza medale podczas olimpiady w 2026 roku David Davies - PA Images Getty Images

Dlaczego brytyjska księżniczka wręcza medale we Włoszech?

Co brytyjska księżniczka robi na igrzyskach we Włoszech i dlaczego wręcza tam medale? Anna nie robi tego jako przedstawicielka rodziny królewskiej, lecz jako wieloletnia członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOI). 75-letnia córka królowej Elżbiety II słynie z zamiłowania do sportu, co wpoiła także swoim dzieciom. Księżniczka Anna reprezentowała Wielką Brytanię podczas letnich igrzysk w 1976 roku w jeździectwie, a podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku wręczyła srebrny medal, w tej samej dyscyplinie, swojej córce - Zarze Tindall.

