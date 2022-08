Nieszczęśliwe małżeństwo Sani Khan

Sania Khan pochodziła z pakistańskiej rodziny imigrantów. Procowała jako fotograf ślubny. Kochała swój zawód. Fotografia była jej pasją, więc wkładała w nią całe serce. W 2021 roku wyszła za mąż za Raheela Ahmada. Szczęście pary nie trwało jednak długo. Tuż po ślubie okazało się, że mężczyzna ponad wszystko chce kontrolować żonę. Zgodnie z relacją przyjaciółki Sanii, był niezdrowo zazdrosny. Nie pozwalał partnerce spotykać się ze znajomymi, chciał decydować o tym, jakie ubrania zakłada.

Zachowanie męża sprawiało, że Sania Khan czuła się coraz bardziej przytłoczona i osaczona. Postanowiła, uwolnić się od kontroli męża i zadecydowała o rozwodzie. Rodzina nie pochwalała jej decyzji. Bliscy uważali rozstanie za wymysł. Martwieli się o to, jak zareagują krewni i przyjaciele, gdy dowiedzą się, że Sania rozwidła się po zalewie roku małżeństwa.

"Sposób, w jaki społeczność ocenia cię, okazuje ci brak wsparcia emocjonalnego i presję, aby pozostać z kimś, ponieważ najważniejsze jest to, ‘co ludzie powiedzą’ jest przytłaczający" - przyznała Sania Khan w jednym ze wpisów na social mediach.

Sania Khan relacjonowała rozstanie na Tiktoku

Sania nie znajdując wsparcia w najbliższym otoczeniu, postanowiła poszukać go w internecie. Na TikToku relacjonowała swoje rozstanie i mówiła o tym, jakie emocje jej towarzyszą. Zachęcała także inne kobiety, które nie są szczęśliwe w związkach, by przemyślały swoje życie. "Czy twój partner naprawdę zasługuje na ciebie, czy ten związek wygląda dobrze tylko na papierze?" - zapytała w jednym z filmików na TikToku.

TikTokerka chwaliła się, że po rozwodzie wreszcie jest w pełni szczęśliwa i może cieszyć się życiem. Planowała przeprowadzkę, chciała zamieszkać z bliską przyjaciółką. Niestety, nie zdążyła zrealizować swoich zamiarów.

Raheel Ahmada, były mąż Sanii Khan wtargnął do jej mieszkania. Zabił kobietę strzałem w głowę, później targnął się również na własne życie. Jak podaje dziennik "Chicago Sun Times", gdy policja dotarła na miejsce zdarzenia, kobieta była już martwa. Raheel Ahmada został przewieziony do szpitala. Zmarł niedługo po transporcie. Zdaniem tamtejszej prokuratury modło dojść do tzw. zabójstwa honorowego. Według azjatyckiej kultury zabicie członka rodziny, który dopuścił się haniebnego czynu ma "zmyć hańbę" z reszty członków rodziny.

***

