Spis treści: Drogie ubrania Produkty spożywcze wysokiej jakości Własny dom Auto z salonu Modny wystrój domu Karnety i bilety na wyjątkowe wydarzenia Zagraniczne podróże Korzystanie z usług branży beauty

Drogie ubrania

Jak cię widzą, tak cię piszą - millenialsi doskonale zdają sobie z tego sprawę i przykładają szczególną wagę do stylu ubierania się. A jeśli chcą sprawić, by inni postrzegali ich jako zaradnych i majętnych, chętnie wybierają marki z wyższych półek. Nie chodzi tylko o profesjonalną odzież sportową, ale też garnitury czy kreacje od projektantów mody.

Produkty spożywcze wysokiej jakości

Millenialsi słyną też z młodego wyglądu i dbałości o zdrowie. Nie tylko chętnie oddają się aktywnościom fizycznym, ale zwracają szczególną uwagę na to, co jedzą. Cenią całoroczny dostęp do świeżych warzyw i owoców i nie liczą się z cenami produktów spożywczych premium. Chętnie eksperymentują też z egzotycznymi specjałami, zwłaszcza jeśli stoją za nimi cenne walory odżywcze. Wysokiej jakości dieta jest dla pokolenia Y wyznacznikiem luksusu i statusu społecznego.

Własny dom

Przedstawiciele pokolenia Y zostali wychowani w kulcie tego, że jest się kowalem własnego losu. Nic dziwnego, że biorą odpowiedzialność za swój status materialny. Zrobią wszystko, by udowodnić, że osiągnęli finansowy sukces. Często więc pracują po godzinach, biorą dodatkowe zlecenia i kredyty, by wybudować dom. Mimo rosnących kosztów takiego przedsięwzięcia liczba udzielanych kredytów hipotecznych dla młodych rodzin stale rośnie.

Auto z salonu

Kolejnym wyznacznikiem sukcesu jest dla millenialsów posiadanie nowego auta. Przedstawiciele tego pokolenia uważają, że lepiej jest wybrać tańszą markę, ale wyjechać samochodem prosto z salonu. To nie tylko kwestia bezpieczeństwa czy wygody związanej z brakiem konieczności napraw w najbliższym czasie, ale przede wszystkim prestiżu.

Millenialsi dbają o wygląd i kondycję fizyczną. Chętnie wydają pieniądze na karnety

Modny wystrój domu

Dla millenialsów kluczowy jest także standard wykończenia domu. Ma być drogo i luksusowo, a do tego zgodnie z obecnymi trendami. Nie bez przyczyny mieszkania i domy przedstawicieli pokolenia Y często wyglądają bardzo podobnie - mają zbliżone kolory, stylistykę, a nawet dodatki. Zdaniem ekspertów "kupujemy to, kim chcemy być" - rzeczy materialne w symboliczny sposób łączą nas z określoną grupą społeczną.

Karnety i bilety na wyjątkowe wydarzenia

Millenialsi nie szczędzą też pieniędzy na doświadczenia. Często są one dla nich jeszcze ważniejsze niż dobra materialne. Karnety na festiwale muzyczne, drogie koncerty, warsztaty czy zajęcia z trenerem personalnym to coś, czego nie chcą i nie potrafią sobie odmówić. Zwłaszcza że to kolejny sposób, by poczuć się częścią większej grupy - mającej pasje i zainteresowania.

Wysokiej jakości żywność, drogie kosmetyki i ubrania to rzeczy, na których millenialsi nie chcą oszczędzać

Zagraniczne podróże

Podobną kwestią są zagraniczne podróże - często do dalekich, egzotycznych krajów. Im bardziej nieoczywisty kierunek, tym lepiej. Świadczy to o nieszablonowym podejściu, ciekawości świata, a także statusie społecznym. Nie bez przyczyny millenialsi chętnie chwalą się doświadczeniami (zarówno wycieczkami, jak i udziałem w koncertach) w social mediach.

Korzystanie z usług branży beauty

Kobiety z pokolenia Y chętnie korzystają też z zabiegów medycyny estetycznej. Subtelne poprawki owalu twarzy, delikatne wygładzanie zmarszczek czy zabiegi zwiększające gęstość włosów sprawiają, że wciąż czują się młode i atrakcyjne. To właśnie młody wygląd jest jedną z najważniejszych wartości dla millenialsów, a także symbolem statusu społecznego.

