GIS wycofuje chrupki kukurydziane

Ostrzeżenie wydane przez GIS dotyczy produktu: chrupki kukurydziane SMA KOTEK. Produkt bezglutenowy 100 g., numer partii 11.2025 C0 507 z datą przydatności do spożycia 11.2025 rok. Kontrola wykazała obecność glutenu poziomie 74,0 mg/kg w produkcie oznaczonym jako "bezglutenowy".

Komunikat GIS - podjęte działania

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego producent chrupek, firma TBM Sp. z o.o., Kolejowa 7A, Kunów, 27-415 natychmiast podjęła działania prewencyjne. Konsumenci zostali poinformowanie o zaistniałej sytuacji, a także wstrzymano także sprzedaż produktu do czasu wyjaśnienia sprawy.

Jak poinformował GIS na swojej stronie internetowej: "Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie".

Chrupki kukurydziane David Pimborough 123RF/PICSEL

Kto nie powinien spożywać wycofywanych chrupek?

Osoby cierpiące na alergię lub nietolerancję glutenu powinny sprawdzić numer partii znajdujący się na odwrocie opakowania chrupek i powstrzymać się od ich spożywania, gdyż istnieje ryzyko wystąpienia objawów uczuleniowych.

Alergia na gluten może się objawiać:

biegunką,

wzdęciami

dusznościami

obrzękiem dróg oddechowych

świądem skóry,

pokrzywką.

Osoby, dla których gluten nie stanowi zagorzenia, mogą bezpiecznie spożywać chrupki kukurydziane.

Chemia w kosmetykach i jedzeniu. Czego unikać jak ognia? INTERIA.PL