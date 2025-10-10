Ostrzeżenie GIS. Niedozwolony składnik w popularnej przekąsce
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował 10 października 2025 roku o wycofaniu ze sprzedaży partii popularnych chrupek kukurydzianych. W wyniku kontroli wykazano, że zawierają one niedozwolony składnik.
GIS wycofuje chrupki kukurydziane
Ostrzeżenie wydane przez GIS dotyczy produktu: chrupki kukurydziane SMA KOTEK. Produkt bezglutenowy 100 g., numer partii 11.2025 C0 507 z datą przydatności do spożycia 11.2025 rok. Kontrola wykazała obecność glutenu poziomie 74,0 mg/kg w produkcie oznaczonym jako "bezglutenowy".
Komunikat GIS - podjęte działania
Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego producent chrupek, firma TBM Sp. z o.o., Kolejowa 7A, Kunów, 27-415 natychmiast podjęła działania prewencyjne. Konsumenci zostali poinformowanie o zaistniałej sytuacji, a także wstrzymano także sprzedaż produktu do czasu wyjaśnienia sprawy.
Jak poinformował GIS na swojej stronie internetowej: "Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie".
Kto nie powinien spożywać wycofywanych chrupek?
Osoby cierpiące na alergię lub nietolerancję glutenu powinny sprawdzić numer partii znajdujący się na odwrocie opakowania chrupek i powstrzymać się od ich spożywania, gdyż istnieje ryzyko wystąpienia objawów uczuleniowych.
Alergia na gluten może się objawiać:
- biegunką,
- wzdęciami
- dusznościami
- obrzękiem dróg oddechowych
- świądem skóry,
- pokrzywką.
Osoby, dla których gluten nie stanowi zagorzenia, mogą bezpiecznie spożywać chrupki kukurydziane.