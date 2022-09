Co ważne - nie ma jednej uniwersalnej zasady dla wszystkich. Nikt nie powie nam: seks powinniśmy uprawiać trzy razy w tygodniu. To indywidualna kwestia. Kluczowe, by wypracować sytuację idealną dla siebie.

Jakie korzyści czerpiemy z seksu? Aby wymienić tylko kilka, uprawianie seksu może być antidotum na objawy PMS, może polepszyć twoje ogólne samopoczucie, polepszyć zdrowie serca i złagodzić lęki. Skoro uprawianie seksu oferuje wszystkie te korzyści z dobrego samopoczucia, to jakie zmiany możemy zaobserwować przy przeciągającej się seksualnej pauzie?

6 możliwych skutków braku seksu

1. Zmniejszenie odporności na infekcje i ból

Eksperci zwracają uwagę, że seks może być skutecznym lekarstwem na ból, taki jak skurcze menstruacyjne, ból mięśni lub bóle głowy. Regularny może pomóc organizmowi lepiej chronić przed infekcjami, zatem jeśli zaczyna go w naszym życiu brakować, stajemy się bardziej podatni na zachorowania. W jednym z badań wykazano, że ludzie, którzy uprawiali seks od jednego do dwóch razy w tygodniu, mają wyższy poziom pewnego przeciwciała (zwanego immunoglobuliną A), które odgrywa ważną rolę w układzie odpornościowym.

Reklama

Czytaj też: O tej godzinie osiągamy szczyt możliwości seksualnych! To idealna pora

2. Wzrost ciśnienia krwi i poziomu stresu

Jeśli nie uprawiasz seksu lub nie angażujesz się w inne formy ćwiczeń, możesz zauważyć wzrost tych dwóch czynników. Co więcej, seks rozładowuje napięcia, więc bez niego poziom stresu może być i ciebie wyraźnie wyższy, co z kolei skutkować może spadkiem nastroju.

3. Osłabienie więzi w związku

Seks sprawia, że twoje ciało uwalnia hormony, takie jak oksytocyna i endorfiny, które mogą pomóc ci poradzić sobie ze skutkami stresu. Oksytocyna ma dodatkową zaletę, pomagając Ci spać. Jeśli nie uprawiasz seksu ze swoim partnerem, może to sprawić, że poczujecie się mniej ze sobą związani. Hormon przywiązania nie ma szans zadziałać. Brak seksu to też często brak rozmowy o uczuciach, brak poczucia wsparcia w codziennym życiu.

Seks to nie tylko fizyczność, ma też wymiar mentalny, emocjonalny. Kontakt skóra do skóry to jeden z najbardziej pierwotnych sposobów, w jaki my - ludzie - się komunikujemy, dajemy sobie pocieszenie, czy informację o poziomie relacji. Podczas intymnych kontaktów pieszczotami niejako regulujemy swoje nastroje. Chociaż badania wykazały, że depresja i brak seksu są ze sobą powiązane, odzwierciedla to związek, a nie przyczynę i skutek. - Jeśli jesteś zdrową osobą i przestajesz uprawiać seks, nie popadniesz z tego powodu w depresję.

- Kiedy ci, którzy chcieliby uprawiać seks wcześniej robili to regularnie, doświadczają braku intymności, mogą pojawić się szkodliwe skutki dla zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego. Objawy bywają różne: poczucie izolacji, niepewności i obniżonej samooceny. Jest też coś takiego, jak głód skóry - mówi dr Dulcinea Pitagora, psychoterapeutka i terapeutka seksualna z Nowego Jorku w rozmowie z Insider.com.

Zdjęcie Udane życie seksualne jest bardzo ważne / Picsel / 123RF/PICSEL

4. Suchość pochwy, szczególnie u kobiet w wieku menopauzalnym

Według North American Menopause Society, regularne współżycie jest ważne dla zdrowia pochwy po menopauzie. - Starsze kobiety, które nie współżyją, są bardziej narażone na przerzedzenie i wysuszenie tkanek" - mówi dr Streicher w rozmowie z webmd.com.

5. Problemy z prostatą

W jednym z badań, w którym udział wzięło 30 tys. mężczyzn, okazało się, że ci, którzy twierdzili, że uprawiają seks średnio ok. 21 razy w miesiącu, mieli mniejsze szanse na raka, w porównaniu z tymi, którzy robili to trzy razy rzadziej.

Uwaga do punktów 4 i 5: Pamiętaj, że eksperci są zgodni co do tego, że seks solo i seks partnerski dają podobne korzyści. Rozważ więc masturbację.

Orgazm - korzyści zdrowotne, wpływ na organizm

Zdjęcie Stres bardzo negatywnie wpływa na poziom libido / 123RF/PICSEL

6. Spadek libido

Badanie z 2014 r. opublikowane w "The Canadian Journal of Human Sexuality" wykazało, że angażowanie się w seks jednego dnia sprawia, że pragniesz go bardziej w kolejnym dniu. I odwrotnie w efekcie braku seksu możesz chcieć go mniej lub w ogóle stracić na niego ochotę. W ekstremalnej sytuacji może dość do tego, że powrót do regularnego współżycia będzie bardzo trudny.

Czytaj też:

"Samiec Alfa musi odejść" Liz Plank: Toksyczna męskość i jej konsekwencje

Rak prostaty a liczba wytrysków - wyniki badań