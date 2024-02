Spis treści: 01 Jakie są rzadkie imiona dla chłopców? W 2023 roku nadano je zaledwie cztery razy

02 Tristan: znaczenie imienia. Odniesienie do celtyckiej legendy

03 Jakie imię dla syna? "Nie narusza zasad", ale...

Jakie są rzadkie imiona dla chłopców? W 2023 roku nadano je zaledwie cztery razy

Wybór imienia dla dziecka to jedno z wyzwań, przed którym stają świeżo upieczeni rodzice. Niektórzy mają w tym obszarze spory orzech do zgryzienia. Ci, którzy pragną, by ich dziecko wyróżniało się z tłumu, nie podążają z nurtem panującej mody, poszukując oryginalnego, niecodziennego imienia.

Takim może okazać się imię Tristan. W Polsce, zgodnie z opracowaną przez portal gov.pl listą imion w rejestrze PESEL, nosi je zaledwie 676 mężczyzn. W ubiegłym roku nadano je zaś jedynie cztery razy. Stoi za nim wyjątkowa legenda, ale również równie ponure znaczenie.



Tristan: znaczenie imienia. Odniesienie do celtyckiej legendy

Imię Tristan rozsławiono za sprawą średniowiecznej legendy o Tristanie i Izoldzie. Sama historia nie napawa jednak optymizmem - opowiada bowiem o tragicznej i niespełnionej miłości rycerza i irlandzkiej księżniczki. Stąd też głównie przykre skojarzenia z tym imieniem.

Przez lata błędnie wskazywano, iż imię Tristan miałoby pochodzić od łacińskiego słowa "tristis", oznaczającego "smutny, ponury, nieszczęśliwy". W rzeczywistości jednak jego korzeni poszukiwać należy najprawdopodobniej w celtyckim imieniu Drustan, oznaczającego "wrzawę, zgiełk, niepokój, wzburzenie". Pod wpływem francuskiego "triste" (pol. "smutny") przekształcono je w imię Tristan. W mniej oficjalnym tłumaczeniu oznacza chłopca "urodzonego dla smutku".

Jakie imię dla syna? "Nie narusza zasad", ale...

Podobne znaczenie imienia Tristan budzi w świeżo upieczonych rodzicach sporo wątpliwości. Jedna z przyszłych mam postanowiła zapytać o zdanie ekspertów. "Jestem przyszłą mamą, która zastanawia się nad imieniem swojego dziecka. Chciałabym prosić o opinię na temat imienia Tristan, gdyż nie znam nikogo o takim imieniu. Jest to imię (wg mnie) całkiem normalne i nie brzmi obcojęzycznie, a nie chciałabym przy rejestracji w USC mieć niepotrzebnych problemów" - zwróciła się z prośbą do Rady Języka Polskiego.

Odpowiedź ekspertów nie pozostawia złudzeń. "Wyrażam opinię, że imię Tristan nie narusza zasad, którymi należy się kierować przy wyborze imienia dla chłopca. Nie jest zdrobnieniem, imieniem nieprzyzwoitym, wskazuje jednoznacznie na płeć dziecka, a jego konotacje literackie są oczywiste i bardzo pozytywne" - wyjaśnia w odpowiedzi sekretarz Rady Języka Polskiego, dr Katarzyna Kłosińska, przytaczając wypowiedź przewodniczącego Rady, prof. Andrzeja Markowskiego.

Jest jednak jedno "ale". "Proszę tylko pamiętać o tym, że wiąże się ono z romańskim rdzeniem trist- (por. łacińskie tristis, francuskie, włoskie, hiszpańskie triste) znaczącym ‘smutny’, też ‘ciemny, ponury, przykry’ i zapewne imię bohatera utworu średniowiecznego nie było wybrane przypadkowo, jeśli przypomnimy sobie jego dzieje" - dodała w odpowiedzi sekretarz RJP.

