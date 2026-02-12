W tłusty czwartek zazwyczaj liczymy to, ile sami zjedliśmy pączków - i bardzo dobrze. Jednak warto na chwilę odłożyć słodkości na bok i sprawdzić, czy umysł nie postanowił także zrobić sobie wolne. Mamy dla ciebie prostą łamigłówkę, która pozwoli w szybki i przyjemny sposób rozruszać szare komórki mózgowe. Spójrz na poniżśze polecenie i postaraj się je rozwiązać w mniej niż 10 sekund. Gotowy? Start!

Udało Ci się? Gratulacje! To dowód na to, że tłusty czwartek nie uśpił twojej czujności. Logiczne myślenie to niezwykle cenna cecha, która przydaje się zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w pracy. Jeśli jednak tym razem nie udało ci się rozwiązać zadania, nie zniechęcaj się - zawsze możesz to poprawić. Każdy dzień jest inny, a nasz sposób myślenia zależy od różnych czynników, takich jak stres czy zmęczenie.Dziękujemy, że wziąłeś udział w tej zabawie. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie zagadki.