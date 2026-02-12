Pączki zawróciły ci w głowie? Rozruszaj umysł ze słodką łamigłówką
Tłusty czwartek potrafi zawrócić w głowie, nie ma się czemu dziwić - od rana kolejki, aromatyczne zapachy i kalorie, które nagle się nie liczą. Jednak warto na chwilę odłożyć pączka i poćwiczyć umysł. Sprawdź się w prostej zagadce matematycznej, powodzenia!
Zagadka matematyczna na rozruszanie umysłu
W tłusty czwartek zazwyczaj liczymy to, ile sami zjedliśmy pączków - i bardzo dobrze. Jednak warto na chwilę odłożyć słodkości na bok i sprawdzić, czy umysł nie postanowił także zrobić sobie wolne. Mamy dla ciebie prostą łamigłówkę, która pozwoli w szybki i przyjemny sposób rozruszać szare komórki mózgowe. Spójrz na poniżśze polecenie i postaraj się je rozwiązać w mniej niż 10 sekund. Gotowy? Start!
Ala i Bartek kupili razem 24 pączki. Ala zjadła 3 razy więcej pączków niż Bartek. Ile pączków zjadł każdy z nich?
Prawidłowa odpowiedź
Udało Ci się? Gratulacje! To dowód na to, że tłusty czwartek nie uśpił twojej czujności. Logiczne myślenie to niezwykle cenna cecha, która przydaje się zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w pracy. Jeśli jednak tym razem nie udało ci się rozwiązać zadania, nie zniechęcaj się - zawsze możesz to poprawić. Każdy dzień jest inny, a nasz sposób myślenia zależy od różnych czynników, takich jak stres czy zmęczenie.Dziękujemy, że wziąłeś udział w tej zabawie. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie zagadki.
Dane z zadania:
- Razem: 24 pączki
- Ala zjadła 3 razy więcej niż Bartek
Niewiadome:
- Bartek zjadł x pączków
- Ala zjadła 3x pączków
- x + 3x = 24 - tyle zjedli razem pączków
Rozwiązanie:
4x = 24
x = 24 ÷ 4
x = 6 - tyle pączków zjadł Bartek
6 * 3 = 18 - tyle pączków zjadła Ala
