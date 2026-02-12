Pączki zawróciły ci w głowie? Rozruszaj umysł ze słodką łamigłówką

Tłusty czwartek potrafi zawrócić w głowie, nie ma się czemu dziwić - od rana kolejki, aromatyczne zapachy i kalorie, które nagle się nie liczą. Jednak warto na chwilę odłożyć pączka i poćwiczyć umysł. Sprawdź się w prostej zagadce matematycznej, powodzenia!

Zagadka matematyczna na rozruszanie umysłu

W tłusty czwartek zazwyczaj liczymy to, ile sami zjedliśmy pączków - i bardzo dobrze. Jednak warto na chwilę odłożyć słodkości na bok i sprawdzić, czy umysł nie postanowił także zrobić sobie wolne. Mamy dla ciebie prostą łamigłówkę, która pozwoli w szybki i przyjemny sposób rozruszać szare komórki mózgowe. Spójrz na poniżśze polecenie i postaraj się je rozwiązać w mniej niż 10 sekund. Gotowy? Start!

Ala i Bartek kupili razem 24 pączki. Ala zjadła 3 razy więcej pączków niż Bartek. Ile pączków zjadł każdy z nich?
Prawidłowa odpowiedź

Udało Ci się? Gratulacje! To dowód na to, że tłusty czwartek nie uśpił twojej czujności. Logiczne myślenie to niezwykle cenna cecha, która przydaje się zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w pracy. Jeśli jednak tym razem nie udało ci się rozwiązać zadania, nie zniechęcaj się - zawsze możesz to poprawić. Każdy dzień jest inny, a nasz sposób myślenia zależy od różnych czynników, takich jak stres czy zmęczenie.Dziękujemy, że wziąłeś udział w tej zabawie. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie zagadki.

Dane z zadania:

  • Razem: 24 pączki
  • Ala zjadła 3 razy więcej niż Bartek

Niewiadome:

  • Bartek zjadł x pączków
  • Ala zjadła 3x pączków
  • x + 3x = 24 - tyle zjedli razem pączków

Rozwiązanie:

4x = 24

x = 24 ÷ 4

x = 6 - tyle pączków zjadł Bartek

6 * 3 = 18 - tyle pączków zjadła Ala

