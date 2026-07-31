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"Paragon grozy"? Zapomnij. Pełny obiad za trzy dyszki we Wrocławiu

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Zdążyliśmy przyzwyczaić się do tego, że koszty urlopu w Polsce drenują kieszenie. Bardzo dużo mówi się o tzw. paragonach grozy i miejscach, gdzie jedzenie kosztuje fortunę. W trakcie zwiedzania dużych miast nie musimy wydawać majątku na posiłek: można znaleźć jeszcze miejsca, gdzie obiad będzie smaczny i tani. Sprawdziliśmy takie miejsca we Wrocławiu, gdzie można zjeść obiad do 30 złotych.

Porcja pierogów ruskich z jasnym ciastem na białym talerzu, na drewnianym stole we wrocławskim barze.
Pierogi ruskie w centrum Wrocławia to koszt 22 złTomasz HirkyjArchiwum autora

Spis treści:

  1. Posiłki nie muszą kosztować majątku
  2. Bar mleczny "Miś". Kultowy we Wrocławiu
  3. Bar mleczny "Mewa": mniej zatłoczony, ale także smaczny
  4. Bar w Hali Targowej: rotacja jest spora
  5. Retro bar w nowoczesnym wydaniu
  6. "Plackarnia" na Komandorskiej

Posiłki nie muszą kosztować majątku

Temat "paragonów grozy" co roku rozgrzewa media do czerwoności. Dotyczy to czasami absurdalnie wysokich cen za posiłki w kurortach, gdzie obiad dla kilkuosobowej rodziny wynosi czasem kilkaset złotych. Oczywiście, każdy ma prawo do wyboru, ponieważ nasze urlopowe posiłki wcale nie muszą tak wyglądać, a powrót z wakacji nie musi kończyć się bankructwem oraz minusem w domowym budżecie.

Zazwyczaj w każdym miejscu można znaleźć alternatywę dla miejsc, gdzie ceny nie są dla przeciętnego turysty łaskawe. Wcale też nie jest tak, że bary mleczne albo stołówki oferują jedzenie gorszej jakości. Zazwyczaj można zjeść tam przeciętne porcje w uczciwej cenie. Sprawdziliśmy, gdzie można zjeść obiad we Wrocławiu do 30 zł.

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Bar mleczny "Miś". Kultowy we Wrocławiu

Mężczyzna w czapce z plecakiem stoi przodem do dużej tablicy informacyjnej, uważnie przeglądając rozkład jazdy lub harmonogram.
Bar mleczny "Miś" jest miejscem kultowym. Stołują się tutaj pokolenia WrocławianTomasz HirkyjArchiwum autora

Uznawany jest wręcz za kultowy: stołują się tam pokolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i innych pobliskich uczelni, ale prócz nich można w nim spotkać wykładowców oraz zwykłych Wrocławian. To bar mleczny "Miś", wokół którego narosło tyle legend nieprzypadkowo, ponieważ działa nieprzerwanie od 1970 r. Jeśli jesteśmy we Wrocławiu i zwiedzamy rynek, to na pobliskiej ul. Kuźniczej, możemy skosztować tego, co ten kultowy bar oferuje, choć trzeba wiedzieć jedno: bar słynie ze stałej oferty w menu.

Zanim jednak wejdziemy do "Misia", to trzeba wziąć pod uwagę to, że w porze obiadowej w kolejce trzeba odstać swoje. Jeśli wejdziemy już do środka, szybko musimy rozeznać się w tym, przy której pozycji widnieje cena. Jeśli cena jest wystawiona, możemy mieć pewność, że porcja posiłku jest dostępna.

Kluski leniwe polane sosem pieczarkowym na białym talerzu.
Kopytka z sosem grzybowym to koszt 6,14 złTomasz HirkyjArchiwum autora

Co można zjeść? Przykładowo kotlet schabowy kosztuje 20 zł, tyle samo zaś dewolaj. Gulasz jest droższy - na niego trzeba wydać 25 zł. Oczywiście, do takich dań głównych trzeba doliczyć dodatki, które kosztują kilka złotych. Do wyboru: ziemniaki, kasza lub ryż.

Dania mączne? One jak najbardziej są w ofercie. Przykładowo porcja kopytek z sosem grzybowym to koszt 6,14 zł.

Bar mleczny "Mewa": mniej zatłoczony, ale także smaczny

Duża czarna tablica z białym tekstem pełni funkcję menu, podzielonego na kategorie takie jak śniadania, zupy, mięsa, dania warzywne, napoje i dodatki; po prawej stronie widoczne są dodatkowe kartki informujące o formie płatności oraz aktualnej cenie za...
Menu w barze mlecznym "Mewa"Tomasz HirkyjArchiwum autora

Mówi się, że barami mlecznymi Wrocław stoi i jest w tym trochę prawdy. Jeśli tłumy w historycznym centrum przytłaczają, wystarczy pójść na drugi brzeg Odry. Na ulicy Drobnera znajduje się drugi z kultowych już barów - "Mewa". Niczym w asortymencie nie odstaje od wspomnianego "Misia", ale choć jest gwarnie, nie jest aż tak trudno ze znalezieniem wolnego miejsca.

Dwa złociste naleśniki zawinięte w kwadraty, położone na białym talerzu.
Naleśniki ze szpinakiem i brokułem to koszt 4,33 złTomasz HirkyjArchiwum autora

Co można zjeść w "Mewie"? Wszystko to, co w barach mlecznych można spotkać. Np. porcję kapuśniaku (5,57 zł), pieczarkowej (5,54 zł) albo flaków (12 zł). Do tego dochodzą klasyki: naleśniki, kluski śląskie (8 zł), mielony (15 zł), czy gołąbki (12 zł). Oczywiście, menu ma więcej pozycji, ale w przypadku "spóźnienia się", niektóre z dań mogą być już niedostępne.

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Bar w Hali Targowej: rotacja jest spora

Jasne wnętrze baru z wyraźnym czerwonym napisem "BAR" wiszącym pod sufitem, ludzie siedzący przy drewnianych stołach i jedzący posiłki, w tle widoczna lada oraz menu nad nią.
Bar w Hali Targowej to miejsce gwarneTomasz HirkyjArchiwum autora

W samym centrum Wrocławia, tuż obok Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, znajduje się już kultowa Hala Targowa. Jak sama nazwa wskazuje, to miejsce przeznaczone na handel oraz drobne usługi, ale często zjawiają się tutaj turyści, którzy chcą podziwiać wybitną sztukę modernizmu.

Zaraz przy samym wejściu do hali znajduje się gwarny bar, w którym można zjeść klasyki polskiej kuchni. Czy jest smacznie? Coś w tym musi być, skoro trudno znaleźć wolne miejsce do spożycia posiłku, ale trzeba przyznać, że ceny są również przystępne.

Tablica z ofertą dań obiadowych wypisanych na białych kartkach, obejmujących różne rodzaje mięs z dodatkiem ziemniaków i surówki, z wyraźnie zaznaczonymi cenami przy każdym zestawie.
Fragment menu w barze w Hali TargowejTomasz HirkyjArchiwum autora

Danie obiadowe wraz z dodatkami do 30 złotych? Bez problemu każdy znajdzie coś dla siebie. Przykładowe dania? Porcja pierogów ruskich - 22 zł, kotlet mielony z ziemniakami i surówką - 20 zł, a schabowy z ziemniakami i surówką - 29 zł.

Bar w Hali Targowej oferuje posiłki na miejscu, choć czasami trzeba albo poczekać na wolne miejsce, albo dosiąść się do kogoś, albo wziąć danie na wynos.

Retro bar w nowoczesnym wydaniu

Nowoczesne stoliki z różnokolorowymi krzesłami ustawione wzdłuż ściany z neonowym napisem i grafiką masek teatralnych.
"Jacek i Agatka" to jeden z barów w ścisłym centrum WrocławiaTomasz HirkyjArchiwum autora

W opinii wielu osób bary mleczne były charakterystyczne dla PRL-u, i jedynie w tzw. epoce minionej były słusznymi miejscami do stołowania się. Okazuje się, że ich popularność jest nie tylko silna do dziś, ale także współcześnie wiele lokali stylizuje się na bary mleczne. Przykład? Bar "Jacek i Agatka" zaraz przy Galerii Dominikańskiej.

Menu z baru "Jacka i Agatka"
Menu z baru "Jacka i Agatka"Tomasz HirkyjArchiwum autora

Co prawda, menu nie zaskakuje swoją zawartością, ponieważ można zjeść klasyki polskiej kuchni (np. gołąbek z sosem pomidorowym za - 18,77 zł, pierś z kurczaka - 18,54 zł, schabowy - 17,73, ziemniaki tłuczone - 4,22 zł, mizeria - 6,16 zł), ale można komponować sobie samodzielnie danie główne.

Gołąbek w sosie na białym talerzu oraz szklanka napoju ustawione na pomarańczowej tacy.
Gołąbek plus kompot to koszt 21,21 złTomasz HirkyjArchiwum autora

Co ciekawe, w Barze "Jacek i Agatka" można złożyć zamówienie przy ladzie, ale także przy elektronicznym kiosku i po wywołaniu numerka, można odebrać samodzielnie posiłek.

"Plackarnia" na Komandorskiej

Drewniana budka gastronomiczna z dużym szyldem „Plackarnia”, przed którą stoją dwie osoby oczekujące na zamówienie.
Chrupiące i świeże placki ziemniaczane można kupić na Komandorskiej we WrocławiuTomasz HirkyjArchiwum autora

Sam zapach placków ziemniaczanych sprawia, że zaczyna burczeć w brzuchu. Ich przygotowanie jednak jest czasochłonne, a smażenie nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Rozwiązanie? Można udać się do "Plackarni" na ulicy Komandorskiej, która jest blisko centrum, ale w niezbyt zatłoczonej okolicy.

Cennik placków ziemniaczanych z cenami za jeden placek, kefir, śmietanę oraz opakowanie, umieszczony w niebieskiej ramce z dużym napisem 'SMACZNEGO!' na dole.
Menu w plackarni jest krótkie, ale treściweTomasz HirkyjArchiwum autora

Miejsce wydaje się niepozorne, ale o każdej porze ustawiają się do niego kolejki. Nic dziwnego. Za niewygórowaną kwotę otrzymujemy świeże i chrupiące placki, które szybko napełnią puste brzuchy. Co więcej, mamy pewność tego, że placki są świeże, ponieważ przygotowane są na miejscu, co doskonale widać z perspektywy kupującego.

Dwa złociste placki ziemniaczane podane na białej tacke, obok porcja śmietany.
Dwa placki ziemniaczane i spory kleks śmietany to koszt 9 złTomasz HirkyjArchiwum autora

Jeden placek ziemniaczany na miejscu kosztuje 3,5 zł, co jest uczciwą ceną. Oczywiście, można dodać do posiłku kefir i śmietanę za dodatkową opłatą.

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