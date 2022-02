Które znaki zodiaku mają skłonność do pecha? Komu przytrafiają się w życiu trudne sytuacje, które potrafią zmienić wiele? Najczęściej wskazywane są cztery znaki zodiaku.



Wodnik - jeden z pechowych znaków zodiaku

Podobno Wodniki nie należą do tych znaków, które bywają często szczęśliwe. A mogłoby się wydawać, że jest inaczej. W życiu są zaradne, mają wszystko poukładane, ale niestety często przez to wszystko przegapiają sytuacje, które mogłyby odmienić ich życie. Gdy wydaje się, że są już blisko osiągnięcia celu, nagle pojawia się jakaś przeszkoda. U Wodników, jak już psuje się jedna rzecz, to nie mija chwila i pojawia się kolejny problem.

Reklama

SPRAWDŹ HOROSKOP TYGODNIOWY DLA WSZYSTKICH ZNAKÓW ZODIAKU (17-23 stycznia)



Waga - znak, który ma w życiu więcej pechowych dni

Waga to jeden z tych znaków zodiaku, u którego w życiu dominuje niestety pech. Często jest tak, że Wagi przez swoje pesymistyczne podejście wpadają w dość specyficzne sytuacje. Za bardzo ufają innym, a nie wierzą swojej intuicji. Wagi nie mają też szczęścia w miłości, z wielkim trudem znajdują osobę, której mogą zaufać i pokochać. Często są oszukiwane, zdradzane...

Rak - zodiak, który mierzy się z trudnościami

Zdjęcie Rak już od najmłodszych lat ma pecha. W życiu mierzy się z trudnościami, o których inni nawet nie słyszeli. Dzięki temu Rak staje się silniejszy i inaczej patrzy na świat / 123RF/PICSEL

Bliźnięta i ich pechowe znajomości

Raki to silne znaki zodiaku. Jednak w ich życiu nie bywa kolorowo. Co chwilę pojawiają się trudności. Co jakiś czas Raki znajdują się w sytuacji, która wielu by się nawet nie przyśniła. Spontaniczność nie jest ich mocną stroną. Lepiej, żeby decyzje podejmowały na spokojnie, inaczej mogą wpaść w tarapaty. Często też Raki mają problemy z rówieśnikami.



Kto jeszcze należy do pechowych znaków zodiaku? Często wymieniane są Bliźnięta, które nie mają szczęścia do znajomych. Niestety, ale w większości przypadków okazuje się, że coś jest nie tak. Osoba, której zaufali, pomagali - zawiodła ich, wykorzystała. Bliźnięta też często same przyciągają pechowe sytuacje. Wpływ mogą mieć na to ich tendencje do czarnych wizji.

Zobacz również:

Przepowiednie na 2022 rok. Co zobaczyła Jemima?

Ile będziesz mieć dzieci? Zdradza to twoja data urodzenia

Najpopularniejsze polskie nazwiska