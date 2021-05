Pięć niesamowitych usług bankowych, które dziś są dostępne dla każdego

1. Płatność telefonem

Dzięki tej funkcjonalności nie musimy zabierać ze sobą portfela, pieniądze mamy wszędzie tam, gdzie bierzemy ze sobą smartfon wykorzystujący technologię NFC. Do realizowania płatności zbliżeniowych możemy użyć również smartwatcha. Wystarczy dodać kartę płatniczą do portfela w telefonie obsługiwanego przez aplikację odpowiednią dla naszego systemu operacyjnego (Google Pay lub Apple Pay), robiąc jej zdjęcie. Następnie zostaniemy poproszeni o podanie kodu CVV, który znajduje się na odwrocie karty. Niektóre banki umożliwiają aktywację takiej wirtualnej karty bezpośrednio w ich aplikacji. Korzystanie z niej jest oczywiście bezpłatne. Używamy jej w taki sam sposób, jak karty zbliżeniowej. Nie będzie z tym problemu, w Polsce wszystkie terminale obsługują ten typ płatności. By zrealizować transakcję, należy wejść w aplikację lub portfel i zbliżyć smartfon do terminala. Kwot poniżej 100 zł nie musimy nawet potwierdzać kodem PIN.

2. Opłacanie rachunków dzięki kodom QR

Kolejną funkcjonalnością, która ułatwia nam załatwianie formalności, jest możliwość opłacenia rachunków poprzez zeskanowanie kodu QR. Warto przyjrzeć się fakturom i rachunkom. Na niektórych z nich z pewnością dostrzeżemy charakterystyczny kod składający się z małych czarnych kwadratów. Ma on w sobie zapisane wszystkie informacje niezbędne do wykonania przelewu. Zamiast więc przepisywać dane z dokumentu, ryzykując, że pomylimy którąś cyfrę z długiego numeru rachunku, wystarczy wejść w aplikację bankową i odnaleźć opcję przelewu za pomocą zeskanowanego kodu. Następnie zostanie uruchomiony nasz aparat - wystarczy skierować obiektyw na kod, a telefon sam go odczyta i spisze wszystkie dane potrzebne do opłacenia rachunku. Na końcu potwierdzamy chęć wykonania transakcji.

3. Ubezpieczenie turystyczne

W aplikacji bankowej możemy wykupić ubezpieczenie podróży. Wystarczy odnaleźć odpowiednią zakładkę, wpisać dane swoje i osób, z którymi podróżujemy, datę wyjazdu i powrotu oraz kierunek podróży. Zostaniemy również zapytani o chęć wykupienia dodatkowej ochrony, na przykład ubezpieczenia bagażu. Na koniec musimy sprawdzić dane i zaakceptować umowę. Ubezpieczenie opłacamy oczywiście bezpośrednio w aplikacji naszego banku. Wykupioną polisę również znajdziemy w tym właśnie miejscu.

4. Udogodnienia dla zmotoryzowanych

W aplikacji możemy również opłacić miejsce parkingowe w strefie płatnego parkowania. Dzięki temu nie musimy szukać parkomatu i szacować czasu postoju - opłacimy dokładnie tyle minut, ile zajmujemy płatne miejsce parkingowe. By zacząć korzystać z tej opcji, wystarczy wejść w aplikację, odnaleźć usługę i podać parę danych: miasto, w którym parkujemy, numer rejestracyjny samochodu oraz tryb płacenia (start/stop lub opłatę z góry). Po zapisaniu tych danych podczas kolejnego parkowania wystarczy tylko wejść w aplikację i potwierdzić początek postoju.

5. Udogodnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej

Z szybkiej płatności za bilet mogą również skorzystać osoby podróżujące komunikacją miejską. Nie musimy już szukać drobnych na bilet i stać w kolejce do biletomatu. Nie musimy nawet doładowywać oddzielnej aplikacji do kupowania biletów na komunikację miejską. Opłatę możemy uiścić bezpośrednio ze swojego konta. Wystarczy wejść w aplikację bankową i wybrać z menu opłaty za transport. Następnie wybieramy miasto, rodzaj biletu i ulgi. Na koniec potwierdzamy zakup i wirtualne skasowanie biletu. W czasie kontroli wystarczy pokazać na ekranie smartfona kod QR z ważnym biletem.

