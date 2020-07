Pierzga. Polski superfood prosto z ula

Każdy ul to dom dla pszczół, a także niezwykła spiżarnia zdrowych i smacznych produktów. Oprócz miodu znajdziemy w niej także m.in. pierzgę. To prawdziwe polskie superfood, zawierające bogactwo składników odżywczych, które polecamy dla zdrowia i urody. Czym jest ten cenny produkt i jak stosować go w diecie?

Zdjęcie Te niewielki granulki zawierają mnóstwo cennych składników odżywczych /materiały prasowe

Pierzga - co to jest?

Pierzga stanowi pokarm pszczół. Jest ona mieszanką pyłku kwiatowego z miodem oraz śliną pszczół, która fermentuje przy udziale bakterii kwasu mlekowego. Zawiera jeszcze więcej drogocennych składników odżywczych niż sam miód, dlatego przeznaczona jest przede wszystkim dla królowej i młodych - z pierzgi produkowane jest mleczko pszczele, którym karmione są larwy. Pozostałe pszczoły korzystają z tych zapasów w okresie jesienno-zimowym. Z tego powodu pierzga nazywana jest przez niektórych chlebkiem pszczelim. Ona również składowana jest w plastrach, ale ma zupełnie inną formę niż miód - ma postać nieregularnych, twardych grudek o ciemnobrązowej barwie. Także w smaku nie przypomina miodu - jest cierpka z żywiczą nutą.

W jaki sposób pierzga pozyskiwana jest przez człowieka? Pozyskując pierzgę, dbamy przede wszystkim o to, aby pozostawić jej odpowiednią ilość w ilu. Podbieramy ją w okresie, gdy pyłku jest dużo i mamy pewność, że pszczołom nie zabraknie pożywienia. Cały proces jest dość żmudny i pracochłonny ze względu na to, że granulki pierzgi wyjmujemy z plastrów ręcznie. Dzięki temu pierzga z naszych pasiek nie zawiera wosku i innych składników pszczelego plastra. Jest produktem naturalnym, czystym i bogatym w cenne dla człowieka składniki, a jego pozyskanie odbywa się z umiarem, znajomością sztuki bartniczej i dbałością o prawidłowy rozwój pasieki - tłumaczy Arkadiusz Sadowskich, założyciel i ekspert Pasiek Rodziny Sadowskich.

Pierzga - wartości odżywcze

Nie bez powodu granulki pierzgi nazywane są pszczelim superfood. W ich składzie znajdziemy przede wszystkim bardzo dużo łatwo przyswajalnego białka - aż 25 różnych aminokwasów. To jednak nie wszystko, pokarm pszczeli jest także cennym źródłem zdrowych dla naszego organizmu tłuszczów pochodzenia roślinnego, przede wszystkim kwasów nienasyconych. W pierzdze, podobnie jak w miodzie, znajduje się także spora ilość węglowodanów (fruktozy i glukozy). Ponadto jest ona najbogatszym naturalnym źródłem witamin (zawiera niemal cały ich zestaw) i cennych składników mineralnych. Znajdziemy w niej m.in. magnez, wapń, sód i potas, a także w mniejszych ilościach: miedź, cynk, selen, krzem, chrom, żelazo czy mangan. Ważnym składnikiem chlebka pszczelego są także polifenole (stanowią około 1,6 proc. składu), które odgrywają rolę w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych oraz nowotworowych. Pierzga zawiera także związki triterpenowe o działaniu antybakteryjnym, antywirusowym oraz grzybobójczym.

Pierzga - znaczenie dla zdrowia człowieka

Regularne spożywanie tego pszczelego złota, ze względu na ogromną zawartość witamin i składników mineralnych, może poprawić kondycję naszej skóry, włosów i paznokci. Pierzga wspomaga także odporność, dlatego warto ją spożywać szczególnie w sezonie jesienno-zimowym oraz wczesną wiosną, czyli w tzw. okresach przeziębień. Zaleca się spożywanie jej podczas przechodzenia rekonwalescencji - pomoże nam szybciej powrócić do zdrowia. Pierzga wspiera leczenie takich chorób jak przewlekłe zapalenie wątroby lub migdałków, choroby kardiologiczne, jelit i żołądka, a także anemia. Stosuje się ją przy problemach z prostatą. Cenne granulki powinny przyjmować również osoby aktywne fizycznie - wzmocni organizm i doda sił witalnych.

Pierzga - wykorzystanie w kuchni

Pierzga zaskakuje swoim smakiem. Ten niemal doskonały pszczeli pokarm znacznie różni się od miodu. Z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom wytrawnych smaków - ci raczej nie będą mieli problemów ze jedzeniem granulek bez dodatków. Pierzgę można także po prostu wsypać do owsianki czy jogurtu, i dosłodzić ją miodem, co poprawi jej walory smakowe i wzmocni działanie prozdrowotne. Pamiętajmy jednak, by nie zalewać pierzgi gorącą wodą - temperatura przekraczająca 40 stopni Celsjusza niweluje jej właściwości. Zaleca się zjadanie porcji 10-20 g dziennie pół godziny po posiłku. Dzieci nie powinny przekraczać dziennej dawki wynoszącej 5-10 g. Pierzga, jak każdy produkt pszczeli, może uczulać, dlatego ważne jest, aby - zanim włączymy pierzgę do regularnej diety - wypróbować niewielką ilość produktu i sprawdzić, czy nie wywołuje reakcji alergicznej. Osoby z alergią na pyłki kwiatów powinny zachować szczególną ostrożność.

Gdzie kupić pierzgę?

Pierzga jest przede wszystkim podstawowym pokarmem pszczół, dlatego powinna pochodzić ze sprawdzonej i odpowiedzialnej pasieki, która dba o to, by owadom nie zabrakło pożywienia. Tylko wówczas pewne jest, że produkt jest wysokiej jakości, naturalny, ale także pozyskany z ula bez szkody dla pszczół. Taką zasadą kierują się pszczelarze z Pasiek Rodziny Sadowskich. Cenne granulki pakują w szklane słoiki, które wraz z miodami można dowolnie komponować w zestawy prezentowe. Podaruj je bliskim Ci osobom i zaskocz ich prezentem pełnym niezwykłych smaków i zdrowia.

