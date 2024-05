Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło, że czternasta emerytura wyniesie co najmniej 1780,96 zł, co odpowiada najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca tego roku. Rząd ma możliwość zwiększenia tej kwoty do października, co oznacza, że dodatek może być wyższy.



Dla emerytów, których emerytura przekracza 2900 zł brutto, wprowadzono zasadę "złotówka za złotówkę", co oznacza, że wysokość czternastej emerytury będzie stopniowo pomniejszana o każdą złotówkę przekraczającą ten próg.



Mimo to minimalna czternastka nie będzie niższa niż 50 zł brutto.