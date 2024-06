Plaga stoisk z pieczywem w polskich marketach. Odechciewa się zakupów

List grzechów Polaków w sklepach jest długa, ale jednym z największych przewinień jest... wyciąganie bułek gołymi rękami! Szukanie idealnego pieczywa i dotykanie go bez pomocy rękawiczek odstrasza wiele osób. W związku z tym w niektórych sklepach zaczęły pojawiać się specjalne wynalazki. Czy trafią one także do polskich sieci spożywczych?