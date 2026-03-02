Po tekstylia i odzież podjadą pod sam dom. Koniec z zawożeniem do PSZOK

Łukasz Piątek

Mieszkańcy Krzeszowic w Małopolsce nie muszą już zawozić niepotrzebnych tekstyliów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Krzeszowicach uchwałami, frakcja odzieży i tekstyliów, oprócz możliwości oddania do PSZOK, będzie odbierana sprzed nieruchomości, jak pozostałe odpady komunalne.

W Krzeszowicach frakcje odzieży i tekstyliów będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji i nieruchomości
W Krzeszowicach frakcje odzieży i tekstyliów będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji i nieruchomości123RF/PICSEL

Co powinno trafić do PSZOK?

Od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden punkt na swoim terenie, a mowa o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Selektywna zbiórka odpadów tekstyliów i odzieży obejmuje między innymi zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

Ręce zamykające foliowy worek próżniowy z szarą tkaniną, umieszczony na niebieskim fotelu.
Co powinno trafić do PSZOK?VERSHININ EVGENII123RF/PICSEL

Mieszkańcy Krzeszowic z alternatywą dla PSZOK

Zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Krzeszowicach uchwałami, frakcja odzieży i tekstyliów, oprócz możliwości oddania do PSZOK, będzie odbierana sprzed nieruchomości, tak jak pozostałe odpady komunalne.

Władze Krzeszowic dodają, że odpowiednio oznakowane worki z odzieżą będą odbierane z altan śmietnikowych lub miejsc gromadzenia odpadów.

Odzież i tekstylia powinny być pakowane do worków na odpady, ale gmina nie zapewnia worków - czytamy w komunikacie. Można używać worków w dowolnym kolorze, ale należy pamiętać, by nie wystawiać odzieży w workach przeznaczonych na inne frakcje odpadów segregowanych. Na worku powinien znajdować się również napis "Tekstylia" lub "Odzież".

"Do zbiórki zaliczamy między innymi zużytą odzież, bieliznę, kurtki, buty, torebki, portfele, plecaki, czapki, szaliki, pościel, ręczniki, narzuty, firany, obrusy, maskotki itp." - przypominają władze Krzeszowic.

Czego pod żadnym pozorem nie wrzucamy do worków? Silnie zabrudzonych i zatłuszczonych materiałów, np. gąbek i ścierek. Te należy wrzucić do odpadów zmieszanych. Ponadto w workach na tekstylia lub odzież nie można umieszczać maskotek zawierających elektronikę. Powinny one trafić bezpośrednio do PSZOK, ewentualnie można je oddać podczas objazdowych zbiórek elektroodpadów.

