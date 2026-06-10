Spis treści: Renta wdowia pozwala łączyć dwa świadczenia Nowe małżeństwo oznacza utratę świadczenia O zmianie trzeba poinformować ZUS

Renta wdowia pozwala łączyć dwa świadczenia

Renta wdowia funkcjonuje od początku 2025 roku i jest rozwiązaniem skierowanym do osób, które po śmierci małżonka mają prawo zarówno do własnego świadczenia emerytalno-rentowego, jak i renty rodzinnej. Dzięki nowym przepisom nie trzeba już wybierać tylko jednego z nich.

Obecnie możliwe jest pobieranie jednego świadczenia w pełnej wysokości oraz drugiego w wysokości 15 proc. Od 1 stycznia 2027 roku ten dodatek wzrośnie do 25 proc., co oznacza wyższe wypłaty dla wdów i wdowców korzystających z tego rozwiązania.

Aby uzyskać prawo do renty wdowiej, trzeba jednak spełnić określone warunki. Liczy się m.in. osiągnięcie wieku emerytalnego, termin nabycia prawa do renty rodzinnej oraz pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka.

Nowe małżeństwo oznacza utratę świadczenia

Jednym z najważniejszych warunków zachowania prawa do renty wdowiej jest odpowiedni stan cywilny. ZUS przypomina, że zawarcie kolejnego związku małżeńskiego powoduje utratę prawa do pobierania świadczenia.

Jak podkreślają przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do wypłaty renty wdowiej wygasa z dniem poprzedzającym zawarcie nowego małżeństwa. Oznacza to, że wdowa lub wdowiec, którzy zdecydują się ponownie stanąć na ślubnym kobiercu, tracą możliwość dalszego korzystania ze zbiegu świadczeń.

Warto pamiętać, że renta wdowia przysługuje wyłącznie po ostatnim zmarłym małżonku. Po zawarciu nowego związku małżeńskiego prawo do tego świadczenia wygasa niezależnie od jego wysokości.

Zawarcie kolejnego związku małżeńskiego powoduje utratę prawa do pobierania świadczenia 123RF/PICSEL

O zmianie trzeba poinformować ZUS

Osoby pobierające rentę wdowią mają obowiązek poinformowania ZUS o zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczenia. Dotyczy to również zawarcia nowego małżeństwa.

Brak takiej informacji może mieć poważne konsekwencje. Jeśli świadczenie będzie nadal wypłacane mimo utraty uprawnień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zażądać zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy.

Wniosek o przyznanie renty wdowiej można złożyć w instytucji wypłacającej jedno ze świadczeń. Dokumenty przyjmowane są zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i drogą pocztową czy elektronicznie - za pośrednictwem ePUAP oraz systemu e-Doręczeń.

Dla wielu seniorów renta wdowia oznacza realne wsparcie domowego budżetu. Warto jednak pamiętać, że prawo do tego świadczenia zależy od spełniania określonych warunków także po jego przyznaniu. Jednym z najważniejszych jest właśnie niepozostawanie w nowym związku małżeńskim.

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