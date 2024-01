Spis treści: 01 Państwowe domy opieki – czym są i ile kosztują?

02 Ile kosztuje pobyt w domu opieki?

03 Prywatne domy opieki – ile kosztują i czy jest możliwe dofinansowanie?

04 W jakich przypadkach można liczyć na dopłatę do pobytu w domu opieki?

Państwowe domy opieki – czym są i ile kosztują?

Domy pomocy społecznej to placówki, do których mogą zostać przyjęte osoby wymagające całodobowej opieki. Mowa tu o ludziach z niepełnosprawnościami, ciężko chorych lub w podeszłym wieku. Przebywający w DPS-ie mogą liczyć nie tylko na całodobową opiekę, ale również udział w terapiach zajęciowych, zajęciach aktywizujących czy rehabilitacji.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej istnieje kilka typów domów pomocy społecznej. Wyróżnia się placówki dla:

osób w podeszłym wieku,

osób chorych przewlekle na choroby somatyczne,

osób chorych przewlekle na choroby psychiczne,

osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,

osób z niepełnosprawnościami fizycznymi,

osób uzależnionych od alkoholu.

Ile kosztuje pobyt w domu opieki?

Jest on ustalany przez (w zależności od zasięgu danego DPS-u) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę lub marszałka województwa. Średnio, w placówkach dla osób w podeszłym wieku, jest to około 5-8 tys. zł. W dużej mierze rzeczona kwota jest uzależniona od lokalizacji danego DPS-u. Warto również wspomnieć, że opłata uiszczana przez seniora nie może przekroczyć 70 proc. jego dochodu np. z tytułu emerytury lub renty. Reszta kwoty jest dopłacana przez jego rodzinę bądź gminę. Koszt oczekiwania na przyjęcie do DPS-u nierzadko przekracza kilka miesięcy.

Zdjęcie Pobyt w domu opieki to nierzadko spory wydatek. / ZOFIA BAZAK / East News

Prywatne domy opieki – ile kosztują i czy jest możliwe dofinansowanie?

Osoby poszukujące domu opieki, mogą również skorzystać z usług prywatnych placówek. W większości przypadków działają one bardzo podobnie do ośrodków publicznych. Prywatne domy opieki również oferują całodobową opiekę i wsparcie, a także liczne rodzaje zajęć, zarówno aktywizacyjnych, jak i rehabilitacyjnych.

Koszt pobytu w prywatnym domu opieki zwykle jest uzależniony od standardu ośrodka czy rodzaju wybranego pokoju. Zazwyczaj kwota, jaką trzeba zapłacić, zawiera się w przedziale od 7 do 9 tys. zł. Niestety, w przypadku prywatnych placówek, pensjonariusze nie mogą liczyć na dopłatę.

W jakich przypadkach można liczyć na dopłatę do pobytu w domu opieki?

Jak już zostało wcześniej wspomniane, za pobyt w domu opieki dla osób w podeszłym wieku płaci senior, jednak opłaty nie mogą przekroczyć 70% jego dochodu. Resztę kwoty uiszcza rodzina (małżonek, zstępni przed wstępnymi).

Jednak członkowie rodziny nie muszą uiszczać opłaty, jeśli ich dochody są niższe niż kryterium dochodowe wynoszące 2328 zł (w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe samodzielnie) lub 1800 zł na osobę (w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe z innymi osobami). Dodatkowo zaznacza się, że kwota dochodu pozostała po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż wspomniane kryteria dochodowe. W przypadku, gdy członkowie rodziny nie przekraczają kryterium dochodowego, to wówczas dopłatę do pobytu w domu opieki uiszcza gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u.

