Pokazała brzuch w ciąży trojaczej!

Życie i styl

Michella Meier-Morsi z Danii to instagramerka i matka piątki już dzieci, o której zrobiło się głośno, gdy zamieściła filmik nagrany zaledwie dzień przed porodem. Szybko stał się on sensacją w sieci i do teraz budzi ogromne emocje. Kobieta pokazała bowiem, jak naprawdę wygląda jej brzuch, a teraz dzieli się z obserwatorami wrażeniami po ciężkim porodzie.

Zdjęcie Michella Meier-Morsi pokazała jak zmienia się jej ciało w ciąży trojaczej / Instagram