Wiek metaboliczny - to on odzwierciedla faktyczny stan ciała

Wiek metaboliczny to miara, która odzwierciedla tempo procesów zachodzących w naszym organizmie. W odróżnieniu od wieku metrykalnego, który mierzy jedynie czas od narodzin, ten wskaźnik mówi o tym, jak sprawnie ciało wykorzystuje energię, jak działa metabolizm oraz jak wysoki jest poziom "biologicznego zużycia".

Osoby o niskim wieku metabolicznym mają zwykle lepszą przemianę materii, wyższy poziom energii i mniejsze ryzyko chorób metabolicznych.

Jeśli natomiast wiek metaboliczny przewyższa metrykalny, może to oznaczać przeciążenie organizmu niezdrowym trybem życia, nadmiarem stresu czy niewłaściwą dietą.

Jak obliczyć wiek metaboliczny? Zastosuj te wzory

Najłatwiejszym i najszybszym sposobem określenia wieku metabolicznego jest skorzystanie z internetowych kalkulatorów, które wykorzystują specjalne wzory opracowane przez Harrisa-Benedicta lub Mifflina.

Najpierw obliczają one podstawową przemianę materii (PPM), czyli ilość energii, której dostarczenie jest niezbędne do utrzymania podstawowych funkcji życiowych podczas spoczynku organizmu, a następnie zestawiają uzyskany wynik ze średnimi wartościami charakterystycznymi dla osób w danym wieku.

Jeśli wiek metaboliczny wypada niższy niż metrykalny, oznacza to, że organizm funkcjonuje jak u osoby młodszej. Z kolei wynik wyższy od wieku rzeczywistego może wskazywać na nieprawidłowości - np. niezdrową dietę, brak aktywności fizycznej lub przewlekłe przeciążenie organizmu, co z czasem zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych.

Najbardziej precyzyjny pomiar uzyskuje się jednak dzięki specjalistycznym badaniom, takim jak pośrednia kalorymetria. Metoda ta pozwala dokładnie ocenić tempo metabolizmu poprzez analizę gazów oddechowych - przede wszystkim ilości pobieranego tlenu i wydychanego dwutlenku węgla.

Jak obniżyć wiek metaboliczny? Trzy kluczowe kwestie

Dobrą wiadomością jest to, że na wiek metaboliczny mamy realny wpływ. Kluczem do jego obniżenia jest aktywny tryb życia, zdrowa dieta i umiejętność redukowania stresu. Regularna aktywność fizyczna - zwłaszcza trening siłowy i interwałowy - zwiększa masę mięśniową i przyspiesza przemianę materii, dzięki czemu nasz organizm działa sprawnie.

Dieta mająca na celu obniżenie wieku metabolicznego powinna być bogata w białko, błonnik, warzywa i zdrowe tłuszcze, a uboga w cukry proste i przetworzone produkty. Niezwykle ważna jest też regeneracja - brak snu spowalnia metabolizm i sprzyja tyciu. Równie istotne jest zarządzanie stresem - przewlekłe napięcie prowadzi do zaburzeń hormonalnych i przyspiesza procesy starzenia.

Wiek metaboliczny to coś więcej niż liczba - to informacja o tym, jak żyjemy i jak traktujemy własny organizm. Choć nie da się zatrzymać czasu, można sprawić, by ciało starzało się wolniej, niż wskazuje metryka, a codzienne wybory stawały się inwestycją w dłuższe i zdrowsze życie.

Wiek metaboliczny, a biologiczny - czym się różnią?

Choć oba pojęcia są często używane zamiennie, oznaczają coś innego.

Wiek biologiczny to szerzej pojęta miara ogólnego stanu organizmu, uwzględniająca nie tylko metabolizm, ale też kondycję układu odpornościowego, serca, naczyń krwionośnych czy skóry. Oblicza się go m.in. na podstawie markerów genetycznych, takich jak poziom metylacji DNA czy glikozylacja białek układu odpornościowego. Jednym z nowoczesnych sposobów pomiaru wieku biologicznego jest test GlycanAge, który pozwala ocenić tempo starzenia na poziomie komórkowym i wskazuje, jakie zmiany stylu życia mogą je spowolnić.

