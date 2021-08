Pokazuje swój obwisły brzuch. Obserwują ją setki tysięcy użytkowników

Jessica Blair, popularna tiktokerka, opublikowała film, w którym widać jej odsłonięty brzuch. Wyjaśnienie zamieściła w opisie: "Zmuszam was wszystkich do zobaczenia mojego obwisłego brzucha tego lata [ponieważ] już mnie to nie obchodzi!"



W filmie influencerka powiedziała: "Oto przypomnienie, że nie potrzebujesz płaskiego brzucha, żeby nosić dżinsy z niskim stanem. Nie. Spójrz na mnie... nie widać płaskiego brzucha. Ale jestem gorąca, seksowna, piękna".



TikTok

Film spotkał się w większości z entuzjastycznymi reakcjami. Wiele osób skomentowało: "Tak, dziewczyno, masz to!". Inni pisali: "To najlepszy film, jaki widziałem przez cały dzień".



Oczywiście nie wszyscy byli tak pochlebni. "Nadmierna pewność siebie nie jest atrakcyjna" - podkreślił jeden z użytkowników. Z kolei inny powiedział: "Nikt nie boi się [grubych] ludzi... to po prostu nie jest atrakcyjne".

Ciałopozytywna influencerka

Jessica Blair działa nie tylko na Tik Toku. Influencerka jest aktywna również na Instagramie, na którym bez kompleksów pokazuje swoje ciało. Obserwuje ją tak ponad 203 tysiące użytkowników.





Instagram Post

Dlaczego zdecydowała się na taką aktywność w internecie? Opisuje to w jednym z postów:





Wiele osób pytało mnie, dlaczego tak często pokazuję brzuch, pytając, czy to moja "jedyna cecha osobowości". Powodem jest to, że nienawidziłam swojego brzucha przez całe życie - dosłownie! Jeszcze kilka miesięcy temu unikałam patrzenia na siebie w lustrze i zdecydowanie upewniłam się, że nigdy nie pokażę go w pełni tutaj ani nigdzie. Nie chciałam, aby ktokolwiek inny to zobaczył i zawsze była to moja największa niepewność

- wyjaśnia influencerka.



Opisuje jednak, że jej postawa radykalnie się zmieniła.



"Teraz po prostu nie obchodzi mnie to! To brzuszek! Nie ma znaczenia, że nie jest płaski, że ma rozstępy i luźną skórę, i że linia, którą wiele osób uwielbia podkreślać, sprawia, że mój brzuch wygląda jak pośladki. To jest brzuszek, to jest MÓJ brzuszek i myślę, że jest godny miłości i pokazania" - tłumaczy.





Instagram Post

