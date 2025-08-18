Polacy jednogłośnie wybrali ulubioną pierwszą damę. Wyniki sondażu zaskakują
Z najnowszego sondażu SW Research dla Onetu wynika, że Jolanta Kwaśniewska jest zdecydowanie najwyżej ocenianą pierwszą damą w historii III Rzeczypospolitej. Żona prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego zdobyła niemal połowę wszystkich głosów, pozostawiając daleko w tyle kolejne kandydatki. Co istotne, opinia ta jest podzielana przez Polaków niezależnie od wieku, płci czy miejsca zamieszkania.
Spis treści:
Wyniki sondażu - bezkonkurencyjna zwyciężczyni
Badanie przeprowadzono w dniach 12-13 sierpnia 2025 r. metodą wywiadów online (CAWI) na próbie 830 dorosłych Polaków, dobranej kwotowo pod względem płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Respondentów zapytano, która z pierwszych dam III RP cieszyła się ich największym uznaniem.
Najwięcej głosów, aż 49,6 proc., uzyskała Jolanta Kwaśniewska. Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem 14,1 proc., a na trzecim Agata Kornhauser-Duda (6,7 proc.). Dalej uplasowały się: Danuta Wałęsa (3,6 proc.) oraz Anna Komorowska (1,9 proc.). Warto zauważyć, że aż 24,1 proc. badanych nie potrafiło wskazać jednoznacznie swojej faworytki i wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć/nie mam zdania".
Ponadpartyjne poparcie i różnice pokoleniowe
Zwycięstwo Jolanty Kwaśniewskiej ma charakter jednoznaczny - była pierwsza dama prowadzi w każdej analizowanej grupie. Wskazało ją 52,3 proc. kobiet i 46,7 proc. mężczyzn. Warto jednak zwrócić uwagę na różnice pokoleniowe. Wśród najmłodszych respondentów (do 24 lat) Kwaśniewska uzyskała 20,5 proc. głosów, zaledwie o kilka punktów procentowych więcej niż Maria Kaczyńska. Z kolei w grupie powyżej 50. roku życia poparcie dla niej sięgnęło już 59,4 proc.
Badanie pokazuje także, że Jolanta Kwaśniewska cieszy się równym uznaniem bez względu na poziom wykształcenia, sytuację materialną czy miejsce zamieszkania ankietowanych - od mniejszych miejscowości po największe aglomeracje.
Dlaczego właśnie Jolanta Kwaśniewska?
Choć sondaż nie odpowiada bezpośrednio na pytanie o przyczyny tak wysokiej oceny, można wskazać kilka możliwych czynników.
Jolanta Kwaśniewska była pierwszą damą przez dziesięć lat, co dało jej czas na wypracowanie silnej pozycji publicznej. Była aktywna społecznie, angażowała się w działalność charytatywną i medialnie reprezentowała urząd w sposób, który wielu Polakom kojarzy się z elegancją i profesjonalizmem.
