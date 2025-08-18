Wyniki sondażu - bezkonkurencyjna zwyciężczyni

Badanie przeprowadzono w dniach 12-13 sierpnia 2025 r. metodą wywiadów online (CAWI) na próbie 830 dorosłych Polaków, dobranej kwotowo pod względem płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Respondentów zapytano, która z pierwszych dam III RP cieszyła się ich największym uznaniem.

Najwięcej głosów, aż 49,6 proc., uzyskała Jolanta Kwaśniewska. Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem 14,1 proc., a na trzecim Agata Kornhauser-Duda (6,7 proc.). Dalej uplasowały się: Danuta Wałęsa (3,6 proc.) oraz Anna Komorowska (1,9 proc.). Warto zauważyć, że aż 24,1 proc. badanych nie potrafiło wskazać jednoznacznie swojej faworytki i wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć/nie mam zdania".

Ponadpartyjne poparcie i różnice pokoleniowe

Zwycięstwo Jolanty Kwaśniewskiej ma charakter jednoznaczny - była pierwsza dama prowadzi w każdej analizowanej grupie. Wskazało ją 52,3 proc. kobiet i 46,7 proc. mężczyzn. Warto jednak zwrócić uwagę na różnice pokoleniowe. Wśród najmłodszych respondentów (do 24 lat) Kwaśniewska uzyskała 20,5 proc. głosów, zaledwie o kilka punktów procentowych więcej niż Maria Kaczyńska. Z kolei w grupie powyżej 50. roku życia poparcie dla niej sięgnęło już 59,4 proc.

Badanie pokazuje także, że Jolanta Kwaśniewska cieszy się równym uznaniem bez względu na poziom wykształcenia, sytuację materialną czy miejsce zamieszkania ankietowanych - od mniejszych miejscowości po największe aglomeracje.

Jolanta Kwaśniewska największe uznanie zyskała w grupie powyżej 50. roku życia Stach Antkowiak/REPORTER East News

Dlaczego właśnie Jolanta Kwaśniewska?

Choć sondaż nie odpowiada bezpośrednio na pytanie o przyczyny tak wysokiej oceny, można wskazać kilka możliwych czynników.

Jolanta Kwaśniewska była pierwszą damą przez dziesięć lat, co dało jej czas na wypracowanie silnej pozycji publicznej. Była aktywna społecznie, angażowała się w działalność charytatywną i medialnie reprezentowała urząd w sposób, który wielu Polakom kojarzy się z elegancją i profesjonalizmem.

