Spis treści: Na Pomorzu zmiany w rozkładach jazdy Wakacyjne rozkłady jazdy POLREGIO. Co się zmieniło? Na Pomorzu kursuje 370 pociągów dziennie

Na Pomorzu zmiany w rozkładach jazdy

Pomorze to jedno z najatrakcyjniejszych, turystycznych destynacji w Polsce, a najczęściej wybieranym środkiem transportu publicznego jest tutaj kolej. Z uwagi na rozpoczynający się okres wakacyjny, przez POLREGIO oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego została przygotowana wyjątkowa oferta przewozowa, dostosowaną zarówno do potrzeb mieszkańców jak i turystów, którzy planują udać się w nadbałtyckie regiony na tegoroczny urlop. Korekta w rozkładzie jazdy pociągów weszła w życie 14 czerwca i będzie obowiązywała aż do 29 sierpnia br.

Nowy rozkład jazdy kolei w województwie pomorskim obowiązuje od 14 czerwca do 29 sierpnia. Zofia Bazak East News

Wakacyjne rozkłady jazdy POLREGIO. Co się zmieniło?

POLREGIO na Pomorzu cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a użytkownicy tego środku transportu cenią go przede wszystkim za komfort, bezkonkurencyjną dostępność, liczne trasy w konkretne miejsca jak również punktualność, która według statystyk z ubiegłych miesięcy wynosiła od 90 do 96 procent. Intensywna praca przewozowa w tej części Polski trwa szczególnie w okresie wakacyjnym, aby umożliwić podróżnym szybkie i bezproblemowe dotarcie do plaż czy innych atrakcji turystycznych. Najważniejsze zmiany dotyczą:

zwiększenia liczby połączeń na trasie Gdynia Główna - Hel - póki co w weekendy (do 42 kursów dziennie), a już niebawem nowy rozkład będzie obowiązywał we wszystkie dni tygodnia

ponownego wprowadzonia ruchu kolejowego na odcinku Samonino - Kartuzy . W dni robocze na trasie kursuje 17 par pociągów, a w weekendy, z uwagi na prowadzone pracy modernizacyjne, ruch na tej trasie będzie częściowo ograniczony.

nowego połączenia na trasie Lębork - Łeba - z uwagi na modernizacje na trasie kolejowej, przewozy będą realizowane autobusową komunikacją zastępczą. Ma odbywać się pięć kursów dziennie, w obu kierunkach, od godzin porannych do wieczornych.

Na Pomorzu kursuje 370 pociągów dziennie

W okresie wakacyjnym POLGERIO na Pomorzu ma uruchomić średnio około 370 pociągów dziennie, które będą zatrzymywać się na 191 stacjach i przystankach zlokalizowanych w różnych częściach województwa. Najdłuższa trasa jaką zaplanowano to Słupsk - Bydgoszcz, mierząca 290 km, a najkrótsza łączy Słupsk oraz Ustkę i ma ponad 18 km.





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