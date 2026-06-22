POLGERIO wprowadza nowe połączenia na Pomorzu. Zmiany będą obowiązywały do końca sierpnia
W życie weszły już nowe rozkłady jazdy POLREGIO, który będą obowiązywały w sezonie wakacyjnym. Na zmianach szczególnie skorzystają mieszkańcy województwa pomorskiego oraz turyści, którzy przybywają tu na urlop. Podróżujący do najpopularniejszych miejscowości turystycznych nad Bałtykiem, z pewnością będą zadowoleni.
Spis treści:
- Na Pomorzu zmiany w rozkładach jazdy
- Wakacyjne rozkłady jazdy POLREGIO. Co się zmieniło?
- Na Pomorzu kursuje 370 pociągów dziennie
Na Pomorzu zmiany w rozkładach jazdy
Pomorze to jedno z najatrakcyjniejszych, turystycznych destynacji w Polsce, a najczęściej wybieranym środkiem transportu publicznego jest tutaj kolej. Z uwagi na rozpoczynający się okres wakacyjny, przez POLREGIO oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego została przygotowana wyjątkowa oferta przewozowa, dostosowaną zarówno do potrzeb mieszkańców jak i turystów, którzy planują udać się w nadbałtyckie regiony na tegoroczny urlop. Korekta w rozkładzie jazdy pociągów weszła w życie 14 czerwca i będzie obowiązywała aż do 29 sierpnia br.
Wakacyjne rozkłady jazdy POLREGIO. Co się zmieniło?
POLREGIO na Pomorzu cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a użytkownicy tego środku transportu cenią go przede wszystkim za komfort, bezkonkurencyjną dostępność, liczne trasy w konkretne miejsca jak również punktualność, która według statystyk z ubiegłych miesięcy wynosiła od 90 do 96 procent. Intensywna praca przewozowa w tej części Polski trwa szczególnie w okresie wakacyjnym, aby umożliwić podróżnym szybkie i bezproblemowe dotarcie do plaż czy innych atrakcji turystycznych. Najważniejsze zmiany dotyczą:
- zwiększenia liczby połączeń na trasie Gdynia Główna - Hel - póki co w weekendy (do 42 kursów dziennie), a już niebawem nowy rozkład będzie obowiązywał we wszystkie dni tygodnia
- ponownego wprowadzonia ruchu kolejowego na odcinku Samonino - Kartuzy. W dni robocze na trasie kursuje 17 par pociągów, a w weekendy, z uwagi na prowadzone pracy modernizacyjne, ruch na tej trasie będzie częściowo ograniczony.
- nowego połączenia na trasie Lębork - Łeba - z uwagi na modernizacje na trasie kolejowej, przewozy będą realizowane autobusową komunikacją zastępczą. Ma odbywać się pięć kursów dziennie, w obu kierunkach, od godzin porannych do wieczornych.
Na Pomorzu kursuje 370 pociągów dziennie
W okresie wakacyjnym POLGERIO na Pomorzu ma uruchomić średnio około 370 pociągów dziennie, które będą zatrzymywać się na 191 stacjach i przystankach zlokalizowanych w różnych częściach województwa. Najdłuższa trasa jaką zaplanowano to Słupsk - Bydgoszcz, mierząca 290 km, a najkrótsza łączy Słupsk oraz Ustkę i ma ponad 18 km.