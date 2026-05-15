Truskawka polska kontra grecka

Sezon na truskawki dojrzewające w polskim słońcu jeszcze przed nami, ale na targach można już spotkać owoce uprawiane w szklarniach i pod tunelami. Za kilogram polskich truskawek trzeba obecnie zapłacić około 30 - 35 zł/kg. Choć to sporo, jeszcze przed tygodniem ceny dochodziły nawet do 49 zł/kg.

Tuż obok polskich na straganach leżą truskawki sprowadzane z Grecji, których ceny w porównaniu z marcem 2026 roku znacząco wzrosły. Podczas gdy wczesną wiosną kosztowały one od 14 do 20 zł/kg, obecnie musimy zapłacić za nie od 20 do 26 zł/kilogram.

Ile kosztują młode ziemniaki?

Kto chciałby poczuć smak ciepłych, młodych ziemniaków oblanych masłem i potrzepanych koperkiem, nie osiwieje już na widok paragonu. Choć na początku miesiąca ceny wczesnych odmian ziemniaków sięgały 20 zł/kg w szybkim tempie spadły i obecnie można kupić je 8 do 15 złotych za kilogram.

Zaskakujące zjawisko wśród pomidorów

Na targach można też już kupić polskie pomidory. Obecnie trzeba zapłacić za nie około 15 złotych za kilogram. Co do zasady, uważane za bardziej luksusowe pomidory malinowe bywają droższe, jednak w tym roku na Nowym Kleparzu w Krakowie nie widać dużej różnicy w cenie między pomidorami czerwonymi a malinowymi.

Cena bobu w połowie maja 2026 roku

Kolejnym warzywem, którego poszukiwania zaczynają się wiosną, jest bób. Na rynku kleparskim w Krakowie już się pojawiła, a za worek 0,5 kg trzeba było zapłacić około 25 złotych, co oznacza, że kilogram bobu kosztuje 50 zł.

Maj to dopiero początek sezonu, więc wraz z upływem kolejnych dni można się spodziewać spadku cen rodzimych owoców i warzyw.

