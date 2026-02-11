Spis treści: Czym jest ryczałt energetyczny i ile obecnie wynosi? Kto może otrzymać dodatek do rachunków? Jak złożyć wniosek i ile wyniesie wsparcie w przyszłości?

Czym jest ryczałt energetyczny i ile obecnie wynosi?

Ryczałt energetyczny to specjalny dodatek pieniężny wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako uzupełnienie świadczenia emerytalnego lub rentowego. Środki można przeznaczyć na opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz czy ogrzewanie, co w sezonie jesienno-zimowym bywa dużym odciążeniem dla domowego budżetu.

Kwota dodatku jest co roku waloryzowana. Od marca 2025 roku wynosi 312,71 zł miesięcznie i w tej wysokości będzie wypłacana do końca lutego 2026 r. Osoby, które już korzystają z ryczałtu, nie muszą składać nowych dokumentów - ZUS automatycznie podnosi im stawkę.

Warto dodać, że w ostatnich latach świadczenie systematycznie rosło, co pokazuje, że państwo stopniowo zwiększa wsparcie dla uprawnionych seniorów.

Kto może otrzymać dodatek do rachunków?

Świadczenie nie przysługuje wszystkim emerytom, lecz określonym grupom. O ryczałt mogą ubiegać się przede wszystkim kombatanci oraz osoby posiadające podobne uprawnienia. Wsparcie przewidziano także dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani m.in. w kopalniach, kamieniołomach czy batalionach budowlanych.

Z dodatku mogą skorzystać również wdowy i wdowcy - emeryci lub renciści po osobach uprawnionych. W niektórych sytuacjach prawo do świadczenia przechodzi także na najbliższych członków rodziny po zmarłym beneficjencie. Co istotne, ryczałt nie zależy od wysokości dochodów i nie jest opodatkowany.

Jak złożyć wniosek i ile wyniesie wsparcie w przyszłości?

Aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć formularz ZUS-ERK. Dokument można pobrać ze strony internetowej ZUS lub wypełnić bezpośrednio w placówce. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uprawnień - na przykład decyzję Urzędu do spraw Kombatantów lub odpowiednie zaświadczenia wojskowe.

Po pozytywnej decyzji dodatek trafia co miesiąc razem z emeryturą lub rentą. Warto się pospieszyć z formalnościami, by jak najszybciej otrzymać wsparcie.

Jak informuje Portal Samorządowy, od marca 2026 roku kwota wzrośnie do 328,03 zł miesięcznie, co w skali roku daje prawie 4 tysiące złotych dodatkowych środków na opłaty. Dla wielu seniorów to realna pomoc w codziennych wydatkach.

