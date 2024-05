Ponad 4 tys. zł minimalnej emerytury? Polski polityk chce zmian

Tysiąc euro – tyle powinna wynosić minimalna emerytura we wszystkich krajach we wszystkich krajach Unii Europejskiej, o czym przekonuje Paweł Kampa, kandydat Nowej Lewicy do Parlamentu Europejskiego. Dla polskich seniorów oznaczałoby to minimalne świadczenie w kwocie około 4300 zł.