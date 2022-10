Ponowne przeliczenie emerytury może przynieść wyłącznie korzyści. Samo złożenie wniosku nie oznacza niestety, że zostanie on pozytywnie rozpatrzony, więc emerytura niekoniecznie zostanie zwiększona. ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nie może takiego wniosku odrzucić, ale wbrew obawom niektórych osób, wysokość świadczenia emerytalnego nie może zostać zmniejszona - nawet jeśli z wyliczeń wynika, że jego wartość powinna być niższa.

Kto może się starać o ponowne przeliczenie emerytury po 65 roku życia?

Ponowne przeliczenie emerytury jest szansą na uzyskanie wyższych wypłat. Prawo do ponownego obliczenia świadczenia nie przysługuje jednak każdej osobie. Wniosku nie mogą złożyć emeryci, którzy już nie pracują zarobkowo - bez względu na to, czy są objęci starą, czy też nową emeryturą. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy odnalazły się jakieś dodatkowe dokumenty, potwierdzające zatrudnienie przed rokiem 1999 - oczywiście, mowa o takich, które do tej pory nie zostały przedstawione w ZUS.

Jak przelicza się emeryturę? Świadczenie wyliczane jest na podstawie sumy opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne. Są one waloryzowane aż do końca miesiąca, poprzedzającego miesiąc przejścia na emeryturę. Sumę zgromadzonych składek dzieli się następnie przez średnią możliwą długość dalszego życia danej osoby. Ważne są zatem tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, publikowane przez GUS (Główny Urząd Statystyczny). Tablice zmieniają się co roku - 1 kwietnia. Aktualne obowiązują od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

Kiedy można ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury?

Aktualne tablice trwania życia GUS są dość korzystne dla osób, które właśnie przechodzą na emeryturę. Niestety, nastąpił spadek przewidywanej długości życia pań i panów we wszystkich grupach wiekowych, jednak wpływa to pozytywnie na wysokość wypłacanych świadczeń emerytalnych. Warto dodać, że ZUS zawsze sprawdza, co będzie dla danej osoby korzystniejsze - czy obliczanie wysokości emerytury na podstawie tablicy trwania życia aktualnej w chwili złożenia wniosku, czy też w chwili uzyskania wieku emerytalnego.

O ponowne przeliczanie emerytury można się ubiegać w sytuacji, gdy nadal pracuje się zawodowo lub gdy odnalazły się jakieś dodatkowe dokumenty, potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie - takie, o których ZUS jeszcze nie wie.

Pracujący emeryt a przeliczenie emerytury

Ponowne przeliczenie emerytury przez ZUS dotyczy zwłaszcza tych osób, które nadal pracują - mimo że przeszły już na emeryturę. Skoro nadal są czynne zawodowo, mają prawo do zwiększenia wypłacanych im świadczeń - w końcu nadal opłacają składki.

Jeśli emeryt nadal pracuje, wniosek o ponowne rozpatrzenie emerytury może złożyć po upływie roku kalendarzowego. Emerytura zostanie zaś przeliczona przez ZUS już od tego miesiąca, w którym formularz został złożony. Warto mieć więc na uwadze, że najlepiej składać stosowne wnioski już w styczniu. Po upływie kolejnych 12 miesięcy - o ile nadal się pracuje - można zaś złożyć kolejny wniosek i znów zwiększyć wypłacaną emeryturę. Sprawa wygląda nieco inaczej, jeśli osoba będąca na emeryturze pracowała, ale już zakończyła pracę. Wówczas nie musi czekać - może złożyć stosowny wniosek bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia.

Kiedy należy złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Emeryturę można wyliczyć ponownie wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. ZUS nie zrobi tego bez złożenia stosownego wniosku - warto o tym pamiętać i nie przegapić szansy na podniesienie wysokości wypłacanych świadczeń emerytalnych. Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć specjalny formularz ERPO, który należy wypełnić. Choć dotychczas wniosek można było składać co kwartał, obecne przepisy zezwalają na to tylko raz w roku.

Być może wkrótce czekają nas kolejne zmiany. Coraz więcej się mówi o tak zwanych "emeryturach stażowych", w ramach których możliwe byłoby przejście na emeryturę bez względu na wiek, po osiągnięciu wymaganego stażu pracy.

