Poradzisz sobie w "Jednym z dziesięciu"? Sprawdź się w teście pytań z teleturnieju
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że "Jeden z dziesięciu" od dekad jest najpopularniejszym, sprawdzającym wiedzę ogólną, teleturniejem w polskiej telewizji. Od ponad 30 lat Polacy zasiadają przed telewizorami, by w domowym zaciszu odpowiadać na pytania zadawane przez Tadeusza Sznuka. Fanom programu oraz miłośnikom zdobywania wiedzy proponujemy test 10 pytań, które padły w ostatnich odcinkach "Jednego z dziesięciu".
Kiedy nowy sezon "Jednego z dziesięciu"?
Pierwszy odcinek programu wyemitowano w 1994 roku, a pojawiające się od czasu do czasu pogłoski o jego likwidacji wywołują ferment w narodzie. Stąd wierni fani w napięciu oczekują zapowiedzi kolejnych sezonów. Wielki finał 152. edycji "Jednego z dziesięciu" wyemitowano 27 listopada 2025 roku. Zgodnie z oficjalnym komunikatem 152. sezon obejrzało 867 tysięcy telewidzów. Jak co roku, w zimowym sezonie Telewizja Polska emitowała archiwalne nagrania programu, jednak wkrótce będziemy musieli czekać na premierę nowego sezonu. Zgodnie z programem udostępnianym przez TVP2 pierwszy odcinek 153. serii "Jednego z dziesięciu" pojawi się w piątek 6 marca 2026 roku.
Quiz: Czy poradzisz sobie w "Jednym z dziesięciu"
W oczekiwaniu na nowe odcinki programu proponujemy test 10 pytań, które padły w ciągu kilku ostatnich dni w powtórkach "Jednego z dziesięciu". Sprawdź, jak dobrze zapamiętałeś odpowiedzi i czy czas już wypełnić formularz zgłoszeniowy do programu.
