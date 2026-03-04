Pierwszy odcinek programu wyemitowano w 1994 roku, a pojawiające się od czasu do czasu pogłoski o jego likwidacji wywołują ferment w narodzie. Stąd wierni fani w napięciu oczekują zapowiedzi kolejnych sezonów. Wielki finał 152. edycji "Jednego z dziesięciu" wyemitowano 27 listopada 2025 roku. Zgodnie z oficjalnym komunikatem 152. sezon obejrzało 867 tysięcy telewidzów. Jak co roku, w zimowym sezonie Telewizja Polska emitowała archiwalne nagrania programu, jednak wkrótce będziemy musieli czekać na premierę nowego sezonu. Zgodnie z programem udostępnianym przez TVP2 pierwszy odcinek 153. serii "Jednego z dziesięciu" pojawi się w piątek 6 marca 2026 roku.