Młodość na talerzu. Dieta Perricone odmładza organizm

Autorem diety, którą rzekomo stosuje hiszpańska monarchini, jest amerykański dermatolog dr Nicholas Perricone. Jej fundamentem jest ograniczanie tzw. cichych stanów zapalnych, które mają przyspieszać starzenie organizmu i sprzyjać chorobom przewlekłym.

W menu dominują produkty bogate w kwasy omega-3, pełnowartościowe białko, warzywa liściaste, jagody, orzechy i zdrowe tłuszcze. Z kolei cukier, żywność wysoko przetworzona, alkohol i nabiał są niemal całkowicie wykluczane.

W teorii taki jadłospis ma zapewniać energię, poprawiać wygląd skóry i wspierać zdrowie układu krążenia.

Białkowe śniadania - dlaczego warto je jeść?

Śniadanie w formie omletu z łososiem ma mocne uzasadnienie w badaniach naukowych. Posiłki bogate w białko przedłużają uczucie sytości, stabilizują poziom cukru we krwi i mogą korzystnie wpływać na koncentrację.

Łosoś dostarcza pełnowartościowego białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3, które wspierają regenerację komórek, pracę mózgu i procesy przeciwzapalne. Antyoksydanty zawarte w rybach i warzywach dodatkowo chronią organizm przed wolnymi rodnikami, co wpisuje się w filozofię diety Perricone.

Łosoś zarówno pieczony, jak i wędzony to świetny wybór na śniadanie 123RF/PICSEL

Uwaga na monotonny jadłospis. To duże ryzyko

Choć omlet z łososiem może być zdrowym wyborem, codzienne spożywanie tego samego posiłku wiąże się z ryzykiem niedoborów.

Brak różnorodności w diecie może prowadzić m.in. do zbyt małej podaży złożonych węglowodanów, istotnych dla równowagi hormonalnej, pracy mózgu czy wydolności fizycznej.

Eksperci ds. żywienia podkreślają, że zdrowa dieta opiera się na urozmaiceniu - zarówno pod względem źródeł białka, jak i warzyw, owoców czy produktów zbożowych.

