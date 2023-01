Aida Kosojan - Przybysz to postać, której większości Polaków nie trzeba przedstawiać. Ta jedna z najsłynniejszych w naszym kraju wizjonerek popularność zyskała m.in. za sprawą jednej ze swych wizji, w której mówiła o "roku maski i rozliczeń", co później zinterpretowano jako zapowiedź pandemii.

Choć Aida Kosojan-Przybysz przez wielu Polaków kojarzona jest głównie ze wspomnianą wyżej wizją, ważną częścią jej publicznej aktywności jest twórczość - Aida jest piosenkarką, mającą w swoim dorobku kilka albumów. Innym obszarem jej działań jest edukacja w zakresie samorozwoju - Aida organizuje warsztaty pod hasłem "Potęga obfitości", udziela porad oraz regularnie dzieli się na Instagramie inspirującymi tekstami.

Urodzinowy filmik Aidy Kosojan-Przybysz

Bogactwo i różnorodność aktywności Aidy Kosojan-Przybysz zapewniły jej sporą popularność. Instagramowy profil wizjonerki obserwuje ponad 46 tysięcy osób, a Aida ze swoimi followersami chętnie dzieli się motywacyjnymi hasłami, poradami i cytatami, które skłaniają do myślenia.

O prywatności wizjonerka mówi rzadko, choć czasem robi wyjątek od tej zasady. Tak było i tym razem - w środę na Instagramie Aidy Kosojan-Przybysz pojawił się okolicznościowy filmik, dotyczący jej urodzin.

Nagrane w samochodzie wideo jest formą podziękowania za miłe słowa, które spłynęły do niej w tym wyjątkowym dniu. "Bardzo dziękuję, że byliście ze mną myślami w dniu moich urodzin. Nie daję rady odpisywać, życzeń jest tak dużo" - mówiła Aida. "Moja wyobraźnia nie ogarnęła tego, ile dostałam od was pięknych słów. Przekazywane słowami uczucia dotąd mam w swoim sercu"

Aida dodała, że tegoroczne urodziny były dla niej wyjątkowe - spędziła je, tuląc do siebie swoją malutką wnuczkę. "Pierwszy raz w życiu tuliłam małą kruszynkę w dniu swoich urodzin. Pierwsze urodziny jako babcia, to było coś wspaniałego" - tłumaczyła.

Aida przekazała też swoim fanom "lustrzane odbicie dobrych życzeń". "Życzę wam wszystkiego dobrego każdego dnia" - mówiła, odnosząc się, do specyfiku właśnie rozpoczętego roku. "Rok, w którym już się znajdujemy to rok klucza. W tym roku musimy być skupieni, na tym co chcemy naprawdę załatwić. To czas zamykania starych spraw, otwierania nowych drzwi. Być tu i teraz to największy dar, jaki możemy przyjąć".