TikTokerki postanowiły sprzeciwić się "male gaze"

Krótkie spódniczki, topy z dużym dekoltem, wysokie obcasy. Wszystkie te elementy garderoby powszechnie uważa się za seksowane. Użytkowniczki TikToka postanowiły sprzeciwić się patrzeniu na kobiety jedynie jak na obiekty seksualne. Zauważyły, że to, w jaki sposób ubierają się młode dziewczyny, nie zawsze wynika z ich upodobań i gustu. Czasami jest to wynik wpajanych do najmłodszych lata reguł, dotyczących tego, że kobiety mają być przede wszystkim atrakcyjne i ponętne. Najłatwiej uzyskać taki efekt eksponując zgrabne ciało.

Użytkowniczki, które stwierdziły, że dawniej ubierały się, po to, by przypodobać się mężczyznom, teraz pokazują swoje metamorfozy. Rezygnują z ubrań, które odsłaniały ciało, na rzecz tych ciepłych i wygodnych. Z dumą pozują do zdjęć, a w opisach pod postami tłumacza, że zmiana wizerunku dodała im pewności siebie.

Wiele dziewczyn dzięki porzuceniu krępujących ciało elementów garderoby, zaczęło dostrzegać różnorodność ubrań i możliwości, jakie daje. Użytkowniczki aplikacji na udostępnionych filmikach bawią się modą i śmiało wykorzystują najnowsze trendy. W trakcie eksperymentów nie myślą o tym, czy ich sylwetka będzie prezentować się zgrabnie. Znacznie bardziej interesuje je to, jak czują się w danym ubraniu. W ten sposób walczą z "male gaze" i uciekają od "męskich spojrzeń".

TikTok

Przemiana Loli jest zaskakująca!

Jedną z blogerek, która zaprezentowała swoją przemianę jak Lola, która pochodzi z Dublina. Jeszcze do niedawna ubierała się w różowe i błyszczące topy, które przylegając do sylwetki, podkreślały jej kształty. Postanowiła jednak raz na zawsze skończyć z ubraniami, których noszenie nie sprawiało jej przyjemności.

Zaczęła śledzić trendy i wybierać z nich to, co podoba jej się najbardziej. Efekt zaskakuje. Szafa Loli pełna jest bluz dresowych, szerokich spodni i wygodnych swetrów. Oczywiście influencerka nie porzuciła sukienek i spódnic. Stylizuje je jednak zupełnie inaczej niż kiedyś.

Film, na którym Lola prezentuje swoją przemianę, zdobył ponad 6000 polubień. Liczba ta stale rośnie. Influencerka w nagraniu zaznacza, że od kiedy ubiera się, nie myśląc o tym, by podobać się mężczyznom, czuje się znacznie lepiej.

TikTok

