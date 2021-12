Powrót na studia, wyjazd na wakacje: komu przyda się aplikacja mLegitymacja?

Partnerem publikacji jest NASK

mLegitymacja to elektroniczna wersja tradycyjnych legitymacji, dostępna zarówno dla studentów, jak i dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Są one bezpłatne i w pełni bezpieczne. mLegitymacje wydają szkoły i uczelnie wyższe, uczestniczące w programie (informacje o tym znajdziemy między innymi na internetowych stronach lub w sekretariacie).

Aby wyposażyć się w cyfrowe dokumenty wystarczy posiadać telefon z Androidem lub iPhone oraz bezpłatną aplikację mObywatel. Następnie z listy dostępnych usług wybieramy "mLegitymację", czekamy na wygenerowanie kodu QR oraz kod aktywacyjny. Konieczne jest również posiadanie tradycyjnej i ważnej legitymacji oraz aktualnego zdjęcia na jednolitym, białym tle (można je przesłać skanem w osobnych plikach jpg).

mLegitymacja, czyli co zyskujemy?

Dzięki mLegitymacji szybko potwierdzimy swoją tożsamość. W ten sposób możliwe będzie korzystanie z licznych uprawnień do zniżek oraz zwolnień z opłat, które przysługują uczniom oraz studentom. Mowa tu choćby o zniżkach w komunikacji miejskiej, pociągach, kinach, teatrach, muzeach, tańszym wstępnie na basen czy korzystaniu z bibliotek. Innymi słowy: w każdym miejscu, w którym konieczne jest okazanie standardowej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Co więcej, z pomocą mLegitymacji zabezpieczamy się (oraz naszą tożsamość) przed ryzykiem kradzieży lub zgubienia tradycyjnego dokumentu. To także dużo bezpieczniejsza forma okazywania legitymacji w czasie pandemii, gdy na każdym kroku staramy się ograniczać kontakty międzyludzkie. Mimo że nie zastępują ona całkowicie fizycznej wersji - wciąż warto ją posiadać. Telefon mamy przy sobie bowiem dużo częściej (a dokładnie: prawie zawsze), a ryzyko, że zapomnimy go wziąć z domu jest bliskie zeru. Jako że nie wykorzystujemy papieru czy plastiku - dbamy o środowisko.

Z pomocą mLegitymacji można też potwierdzić swoje dane użytkownikowi aplikacji mWeryfikator - imię, nazwisko i wiek. Uprawniona osoba zobaczy także nasze zdjęcie w niskiej rozdzielczości oraz sprawdzi ważność dokumentu. mLegitymację trudno podrobić - posiada liczne zabezpieczenia, jak między innymi hologram i animowaną flagę.

