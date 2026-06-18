Pralka z trzema bębnami, piekarnik 700°C i lodówka z AI. Zobaczyliśmy, jak wygląda dom przyszłości

Dom przyszłości w sercu Warszawy

16 czerwca mieliśmy okazję uczestniczyć w wydarzeniu Midea Group, globalnego lidera w obszarze nowoczesnych urządzeń i inteligentnych rozwiązań dla domu. Wydarzenie odbyło się w przestrzeni Art Box Experience w Fabryce Norblina, która na jeden dzień zamieniła się w wielowymiarowy świat technologii, designu i nowoczesnego stylu życia.

Już od pierwszych chwil było jasne, że nie będzie to typowa prezentacja sprzętu AGD. Organizatorzy postawili na doświadczenie. Projekcje 360 stopni, przestrzenny dźwięk, efekty świetlne i starannie zaprojektowane scenografie sprawiły, że każdy kolejny pokój stawał się osobnym pobudzającym zmysły światem. Sprzęty przeplatały się z cyfrowymi obrazami, pozostawiając wrażenie zwiedzania czegoś pomiędzy domem przyszłości a galerią sztuki współczesnej. Ponad 40 urządzeń codziennego użytku w nietypowych aranżacjach podziwialiśmy wraz z innymi przedstawicielami mediów, influencerami i gwiazdami. Technologia ma dziś jeden cel - ułatwiać życie

W trakcie wydarzenia wielokrotnie powracało jedno pytanie: jak technologia może realnie poprawić jakość naszego życia?

Równie duże zainteresowanie wzbudzały inteligentne lodówki. Urządzenia wykorzystują AI do zarządzania swoją pracą, pomagają ograniczać zużycie energii Content Studio

To właśnie wokół tej idei budowane są dziś nowoczesne urządzenia AGD. Nie chodzi już wyłącznie o kolejne funkcje czy coraz bardziej zaawansowane parametry techniczne. Liczy się wygoda, oszczędność czasu, efektywne wykorzystanie energii i możliwość skupienia się na tym, co naprawdę ważne.

Przedstawiciele Midea Group podkreślali, że współczesny konsument oczekuje rozwiązań prostych, intuicyjnych i dostępnych. Takich, które sprawdzą się zarówno w mieszkaniach młodych, jak i w domach rodzin z dziećmi.

AI wkracza do naszych domów

Midea to firma z blisko 60-letnią historią, obecna na całym świecie. Grupa działa w wielu segmentach - od przemysłu technologicznego i logistyki po ochronę zdrowia - jednak największym obszarem pozostaje Smart Home.

„Technologie AI pomagają nam lepiej rozumieć konsumentów" Content Studio

Alberto Di Luzio, General Manager i Leader Italy, Midea Group mówił: "Konsument 5.0 jest dobrze poinformowany, stale połączony i ma bardzo wysokie oczekiwania. Nie szuka już tylko produktu o wysokiej wydajności. Oczekuje, że marka zrozumie jego potrzeby, przewidzi je i odpowie na nie w sposób spersonalizowany. To właśnie dlatego tak ważną rolę odgrywają dziś technologie AI, które pomagają nam lepiej rozumieć konsumentów i tworzyć rozwiązania dopasowane do ich codziennego życia".

Dlatego to właśnie wykorzystanie sztucznej inteligencji jest jednym z najważniejszych kierunków rozwoju marki. AI ma pomóc lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i sprawiać, że urządzenia będą działać bardziej efektywnie oraz intuicyjnie.

A Polska ma odgrywać w tej strategii ważną rolę. Firma zapowiedziała ambitny plan rozwoju zakładający nawet trzykrotny wzrost w ciągu najbliższych trzech lat.

Pralka z trzema bębnami i lodówka, która myśli za użytkownika

Jednym z najbardziej efektownych eksponatów była innowacyjna pralka wyposażona w trzy niezależne bębny. Takie rozwiązanie pozwala jednocześnie prać różne rodzaje odzieży: podczas gdy w głównym bębnie znajduje się pościel wymagająca wyższej temperatury, w drugim możemy prać delikatną bieliznę, a w trzecim - ubrania białe. W ten sposób oszczędzamy czas i energię.

Jedną z prezentowanych nowości była pralka o trzech bębnach Content Studio

Równie duże zainteresowanie wzbudzały inteligentne lodówki. Urządzenia wykorzystują AI do zarządzania swoją pracą, pomagają ograniczać zużycie energii oraz dbają o optymalne warunki przechowywania żywności. Na uwagę zasługuje również pojemność nowych modeli. Większa przestrzeń użytkowa oznacza wygodniejsze przechowywanie produktów i lepszą organizację codziennych zakupów.

Oszczędność energii bez kompromisów

Rosnące ceny energii sprawiają, że efektywność staje się jednym z najważniejszych kryteriów wyboru AGD. Podczas wydarzenia mogliśmy zobaczyć urządzenia projektowane z myślą o maksymalnej oszczędności.

W przypadku pralek mówiono o opcji Power Guard. Dla wybranych cykli prania jest ona w stanie obniżyć zużycie energii nawet do 80 proc. w porównaniu do odpowiadających cykli w klasycznych pralkach. Duże wrażenie zrobiły także nowoczesne zmywarki oferujące klasę energetyczną A, która gwarantuje najbardziej ekonomiczne zużycie wody i energii. Jednocześnie projektanci zadbali o maksymalne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz urządzeń oraz wysoki poziom higieny.

To rozwiązania, które pozwalają nie tylko obniżyć rachunki, ale także wspierają bardziej odpowiedzialne podejście do korzystania z zasobów.

Teka udowadnia, że AGD może być dziełem sztuki

Bohaterką wydarzenia była marka Teka, która od lat buduje swoją pozycję na połączeniu jakości, wydajności i wyjątkowego wzornictwa.Filozofia marki zawiera się w haśle "German Heart, Italian Design". Z jednej strony mamy niemiecką precyzję i niezawodność, z drugiej włoskie wyczucie stylu oraz emocji.

Marka Teka łączy niemiecką precyzję z włoskim designem Content Studio

Kuchnie inspirowane słynnymi "Słonecznikami" Vincenta van Gogha pokazywały, że funkcjonalność nie musi oznaczać rezygnacji z estetyki. Złote baterie, eleganckie zlewozmywaki oraz dopracowane detale tworzyły przestrzeń, w której codzienne gotowanie staje się doświadczeniem.

Projektanci zlewozmywaka Teka inspirowali się słynnym obrazem Content Studio

To urządzenia dla osób, które chcą otaczać się przedmiotami nie tylko praktycznymi, ale także pięknymi. Potwierdzeniem najwyższej klasy wzornictwa jest ponad 70 międzynarodowych nagród za design zdobytych przez markę w ciągu ostatnich pięciu lat.

Kuchnia dla foodies i miłośników dobrego smaku

Za atrakcyjnym wyglądem stoją również konkretne możliwości. Największe zainteresowanie wzbudzał piekarnik SteakMaster osiągający temperaturę aż 700°C. Dzięki specjalnym programom pozwala przygotować steki na poziomie najlepszych restauracji.

Miłośnicy włoskiej kuchni powinni z kolei zwrócić uwagę na funkcję pieczenia pizzy w temperaturze 340°C. Efekt? Chrupiące ciasto i rezultaty, które do tej pory kojarzyły się głównie z profesjonalnymi piecami.

Prelegenci opowiadali o przyszłości AGD Content Studio

Katarzyna Arciszewska, szefowa marketingu w Polsce podsumowała: "Nowoczesny dom może być jednocześnie inteligentny, piękny i dostępny. Marka Midea dostarcza inteligencję, czyli technologię, a marka Teka dostarcza estetykę, doświadczenie w kuchni, czyli lifestyle".

Po wyjściu z Art Box Experience trudno było oprzeć się wrażeniu, że uczestniczyliśmy nie tyle w premierze nowych urządzeń AGD, ile w prezentacji nowego sposobu myślenia o domu. Domu bardziej inteligentnym, estetycznym i lepiej dopasowanym do potrzeb współczesnych użytkowników.

Materiał promocyjny