Jak się ustrzec dezinformacji?

Jeszcze dwie - trzy dekady temu, to co przeczytaliśmy w druku, zobaczyliśmy na zdjęciach, usłyszeliśmy na falach radiowych - prawie zawsze było prawdą. Wyjątki od tej reguły stanowiły propagandowe przekazy, primaaprilisowe żarty czy zwykłe ludzkie pomyłki. Dziś tego świata już nie ma. W dobie sztucznej inteligencji, rozwoju mediów społecznościowych i rosnącej popularności pseudonauki, świat coraz częściej przypomina zagadkę, którą rozwiązać musimy za pomocą własnej wiedzy i rozsądku.

Czy wierzysz w mity? Rozwiąż quiz i poznaj prawdę

Wielu z nas schlebia sobie, myśląc, że: "kto jak kto, ale ja na żadne fejki nie dam się nabrać". Czy w istocie możemy być tacy pewni swojej wiedzy? Umysł lubi płatać figle, dlatego warto nie tylko regularnie zasilać go nowymi informacjami, ale też trenować. Doskonałym narzędziem do tego są rozmaite quizy i testy wiedzowe. Dziś proponujemy szybką zabawę pod hasłem "prawda czy fałsz". Przeczytaj 10 stwierdzeń i oceń, które z nich są prawdziwe.

Jeśli wynik będzie korzystny - gratulacje. Jeśli jednak wielokrotnie dasz się nabrać - nie martw się. Jak wynika z badania "Dezinformacja oczami Polaków" prawie każdy z nas wierzy w jakąś fałszywą informację. Najważniejsze, by zachować otwarty umysł i gotowość do weryfikacji własnego obrazu świata. To co? Zaczynamy?

Prawda czy fałsz? Sprawdź, ile wiesz o świecie Rozpocznij quiz

"Ewa gotuje": Babka ziemniaczana Polsat