Prawda czy fałsz? 10 pytań dla tych, którzy nie dają się nabrać
Dziś sztuką nie jest docieranie do danych, ale umiejętność ich weryfikacji. W rzeczywistości, w której od odpowiedzi na każde pytanie dzieli nas kilka kliknięć, bezcenną staje się zdolność oceny uzyskiwanych informacji. Myślisz, że jesteś jedną z osób, które nigdy nie dają się nabrać? Rozwiąż nasz quiz i poznaj prawdę.
Jak się ustrzec dezinformacji?
Jeszcze dwie - trzy dekady temu, to co przeczytaliśmy w druku, zobaczyliśmy na zdjęciach, usłyszeliśmy na falach radiowych - prawie zawsze było prawdą. Wyjątki od tej reguły stanowiły propagandowe przekazy, primaaprilisowe żarty czy zwykłe ludzkie pomyłki. Dziś tego świata już nie ma. W dobie sztucznej inteligencji, rozwoju mediów społecznościowych i rosnącej popularności pseudonauki, świat coraz częściej przypomina zagadkę, którą rozwiązać musimy za pomocą własnej wiedzy i rozsądku.
Czy wierzysz w mity? Rozwiąż quiz i poznaj prawdę
Wielu z nas schlebia sobie, myśląc, że: "kto jak kto, ale ja na żadne fejki nie dam się nabrać". Czy w istocie możemy być tacy pewni swojej wiedzy? Umysł lubi płatać figle, dlatego warto nie tylko regularnie zasilać go nowymi informacjami, ale też trenować. Doskonałym narzędziem do tego są rozmaite quizy i testy wiedzowe. Dziś proponujemy szybką zabawę pod hasłem "prawda czy fałsz". Przeczytaj 10 stwierdzeń i oceń, które z nich są prawdziwe.
Jeśli wynik będzie korzystny - gratulacje. Jeśli jednak wielokrotnie dasz się nabrać - nie martw się. Jak wynika z badania "Dezinformacja oczami Polaków" prawie każdy z nas wierzy w jakąś fałszywą informację. Najważniejsze, by zachować otwarty umysł i gotowość do weryfikacji własnego obrazu świata. To co? Zaczynamy?