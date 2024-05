Tragiczny finał lotu w czasie turbulencji

We wtorek 21 maja, podczas lotu Boeinga linii Singapore Airlines z Londynu do Singapuru samolot, na którego pokładzie znajdowało się wówczas 211 pasażerów i 18 członków załogi, wpadł w potężne turbulencje, na skutek czego jedna osoba poniosła śmierć, a 70 zostało rannych.

Kilka dni później Boeing 787-9 Dreamliner, należący do linii lotniczych Qatar Airways QR017 i lecący z Doha do Dublina, również wleciał we wzburzone powietrze. Turbulencje były na tyle silne, że 12 osób odniosło obrażenia.

Linie Qatar Airways wydały oświadczenie, w którym poinformowano, że nieduża liczba pasażerów i załogi doznała drobnych obrażeń podczas lotu i po wylądowaniu na lotnisku w Dublinie, została im udzielona pomoc medyczna. Dodano również, że incydent, który miał miejsce w powietrzu, jest obecnie przedmiotem wewnętrznego dochodzenia.

Czy turbulencje mogą być groźne? 123RF/PICSEL

Jak powstają turbulencje?

Turbulencje w lotnictwie są zjawiskiem powszechnym i należy podkreślić, że niezwykle rzadko kończą się tak dramatycznie, jak w przypadku opisanego lotu Boeinga linii Singapore Airlines z Londynu do Singapuru.

"Turbulencje to nic innego jak wzmożone ruchy mas powietrza wokół samolotu. Podczas lotu, samolot może znajdować się w obszarach powietrza, które przemieszcza się z różną prędkością, temperaturą i w różnym kierunku. Powoduje to znane Ci lekkie drgania, czyli właśnie turbulencje samolotowe. Jedną z najczęstszych przyczyn, dla których samolot napotyka turbulencje, są prądy konwekcyjne. Jest to nic innego jak ogrzane przez słońce i wznoszące się rzadsze powietrze" - informują specjaliści na stronie Polskich Linii Lotniczych LOT.

Turbulencje mogą również powstawać na skutek przemieszczających się mas powietrza i frontów atmosferycznych. Wówczas zmiany prędkości powietrza, temperatur i gęstości w dużej mierze przyczyniają się zawirowań powietrza, a zatem turbulencji.

"Kolejnym czynnikiem turbulencji jest ukształtowanie terenu i przeszkody fizyczne, takie jak wybrzeża, góry, wzniesienia czy drzewa. Powietrze napotykające na przeszkodę zmuszone jest do zmiany kierunku, w wyniku którego powstają zawirowania i turbulencji" - wyjaśniają fachowcy z LOT-u.

Rzecz jasna, można przewidzieć, gdzie pojawi się ryzyko wystąpienia turbulencji podczas lotu, dlatego piloci maszyny otrzymują takie informacje przed startem. Wówczas można zmienić nieco kurs lotu, prędkość oraz wysokość, by z powodzeniem ominąć zawirowania powietrza.

Co warto wiedzieć o turbulencjach, zanim wsiądziemy do samolotu? 123RF/PICSEL

Jakie są rodzaje turbulencji?

Turbulencje mogą się dzielić na kilka rodzajów, w zależności od przyczyn, które mają wpływ na ich powstawanie.

Z turbulencjami termicznymi mamy do czynienia wówczas, gdy pojawiają się prądy konwekcyjne, a zatem pionowy ruch powietrza. "Ogrzane przez słońce masy powietrza stają się rzadsze, a przez to zaczynają się unosić w otoczeniu powietrza gęstszego — chłodniejszego. Dzięki temu występuje wspomniany prąd konwekcyjny, powodujący turbulencje i chmury konwekcyjne" - wyjaśnia LOT.

Z kolei turbulencje mechaniczne mają miejsce, gdy samolot przelatuje np. nad górami, czyli nierównym terenem. Masy powietrza, które napotykają na przeszkodę, np. na wspomniane góry, tworzą wiry, które zwiększają prawdopodobieństwo powstania turbulencji.

Turbulencje czystego nieba jest bardzo ciekawym zjawiskiem, ponieważ występuje, gdy warunki atmosferyczne nie wskazują, by miało do nich dojść. Nawet jeśli niebo jest bezchmurne, to do takich turbulencji może dojść na dużych wysokościach blisko prądów strumieniowych, a do ich powstania przyczyniają się zawirowania powietrza i różnica prędkości wiatru.

Do innych rodzajów turbulencji zalicza się również turbulencje w śladzie aerodynamicznym, turbulencje w chmurach i turbulencje czołowe.

Podczas turbulencji należy pozostać na swoim miejscu, mieć zapięty pas i słuchać poleceń załogi samolotu 123RF/PICSEL

Czy turbulencje są niebezpieczne?

Turbulencje mogą wywoływać niepokój u pasażerów, zwłaszcza tych, którzy mają lęk przed lataniem lub podróżują samolotami bardzo rzadko. I choć czasami zdarzają się skrajne incydenty, w których pasażerowie są poszkodowani na skutek turbulencji, to jednak na ogół nie są one niebezpieczne.

"Nie ma absolutnie powodów do obaw. Turbulencja jest czynnikiem całkowicie normalnym i wszechobecnym, a jej występowanie jest nieodłącznym elementem latania. Można ją porównać do jazdy samochodem po nierównej nawierzchni asfaltowej. Zjawisko to nie jest groźne, a piloci wiedzą, jak omijać jej najbardziej intensywne obszary. Dobrze jest mieć również pasy zapięte podczas całego lotu, na wypadek wystąpienia nieoczekiwanej turbulencji. Mam nadzieję, że podczas napotkania kolejnej turbulencji, nie będziesz mieć już powodów do obaw!'' - uspokaja LOT na swojej stronie.

Ponadto, jak informują Polskie Linie Lotnicze LOT - wypracowano szereg procedur i technologii, mających na celu zminimalizowanie wpływu turbulencji na bezpieczeństwo podróży.

Jak zachować się podczas turbulencji?

Niewykluczone, że podróżując samolotem, odczujemy turbulencje na własnej skórze. W takiej sytuacji przede wszystkim należy zachować spokój. Zanim samolot wleci w strefę zawirowań powietrza, na ogół odpowiednio wcześniej pilot maszyny informuje pasażerów, że mogą wystąpić turbulencje.

Podczas turbulencji należy pozostać na swoim miejscu, mieć zapięty pas i słuchać poleceń załogi samolotu. Unikajmy wówczas wyjść do toalety i korzystania z urządzeń elektronicznych, które w przypadku silnych turbulencji mogą nam wypaść z dłoni i stanowić zagrożenie dla innych pasażerów.

