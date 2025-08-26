Produkt sprzedawany w Kauflandzie może uszkodzić oczy. Natychmiast go odłóż

Łukasz Piątek

Z oferty sprzedażowej sieci sklepów Kaufland wycofano jeden z produktów, który z uwagi na wadę fabryczną, może uszkodzić wzrok. O tym fakcie poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wskazując również, że podczas zwrotu wadliwego wyrobu, nie ma konieczności okazywania paragonu.

Kaufland wycofuje ze sprzedaży niektóre dalmierze laserowe
Kaufland wycofuje ze sprzedaży niektóre dalmierze laserowe

Kaufland wycofuje urządzenie mogące uszkadzać wzrok

Przedsiębiorca Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j., z siedzibą we Wrocławiu, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych dalmierzach laserowych marki Parkside, oferowanych w sklepach sieci Kaufland, wykryto pewien defekt.

Otóż moc lasera w urządzeniu jest zbyt wysoka, co może prowadzić do uszkodzenia oczu.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Dalmierz laserowy Parkside

Model: HG 12463

Kod EAN: 4066627232862

Numer artykułu: 470757_2407

Jak dodaje UOKiK - klienci, którzy zakupili wadliwy produkt, informowani są o konieczności zaprzestania jego używania i możliwości zwrotu w dowolnym markecie Kaufland. Okazanie paragonu przy zwrocie nie jest wymagane.

UOKiK przypomina przedsiębiorcom o ich obowiązku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje również, że każdy przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK.

Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 tys. zł.

