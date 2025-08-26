Kaufland wycofuje urządzenie mogące uszkadzać wzrok

Przedsiębiorca Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j., z siedzibą we Wrocławiu, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych dalmierzach laserowych marki Parkside, oferowanych w sklepach sieci Kaufland, wykryto pewien defekt.

Otóż moc lasera w urządzeniu jest zbyt wysoka, co może prowadzić do uszkodzenia oczu.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Dalmierz laserowy Parkside

Model: HG 12463

Kod EAN: 4066627232862

Numer artykułu: 470757_2407

Jak dodaje UOKiK - klienci, którzy zakupili wadliwy produkt, informowani są o konieczności zaprzestania jego używania i możliwości zwrotu w dowolnym markecie Kaufland. Okazanie paragonu przy zwrocie nie jest wymagane.

UOKiK przypomina przedsiębiorcom o ich obowiązku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje również, że każdy przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK.

Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 tys. zł.

