Produkt sprzedawany w Kauflandzie może uszkodzić oczy. Natychmiast go odłóż
Z oferty sprzedażowej sieci sklepów Kaufland wycofano jeden z produktów, który z uwagi na wadę fabryczną, może uszkodzić wzrok. O tym fakcie poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wskazując również, że podczas zwrotu wadliwego wyrobu, nie ma konieczności okazywania paragonu.
Kaufland wycofuje urządzenie mogące uszkadzać wzrok
Przedsiębiorca Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j., z siedzibą we Wrocławiu, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych dalmierzach laserowych marki Parkside, oferowanych w sklepach sieci Kaufland, wykryto pewien defekt.
Otóż moc lasera w urządzeniu jest zbyt wysoka, co może prowadzić do uszkodzenia oczu.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Dalmierz laserowy Parkside
Model: HG 12463
Kod EAN: 4066627232862
Numer artykułu: 470757_2407
Jak dodaje UOKiK - klienci, którzy zakupili wadliwy produkt, informowani są o konieczności zaprzestania jego używania i możliwości zwrotu w dowolnym markecie Kaufland. Okazanie paragonu przy zwrocie nie jest wymagane.
UOKiK przypomina przedsiębiorcom o ich obowiązku
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje również, że każdy przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK.
Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 tys. zł.