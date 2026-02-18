Spis treści: Kiedy koniec zimy? Jaki będzie marzec 2026? Znamy długoterminowe prognozy pogody Pogoda na marzec 2026. Gdzie będzie najcieplej, a gdzie najzimniej? Kiedy wiosna zawita do Polski?

Kiedy koniec zimy?

Tegoroczna zima nie odpuszcza. W tym roku miłośnicy sportów zimowych i aktywności na śniegu mieli sporo szczęścia, bowiem biały puch w wielu regionach Polski wciąż się utrzymuje, a gdzieniegdzie konkretnie dosypało. Jest jednak spora grupa osób, którzy mają już dość zimowej aury i z utęsknieniem wyczekują wiosny. Cieplejsze powietrze i słoneczne dni nadejdą, jednak zdaniem synoptyków, najprawdopodobniej będziemy musieli na nie jeszcze chwilę poczekać.

Jaki będzie marzec 2026? Znamy długoterminowe prognozy pogody

Na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pojawiły się już prognozy pogodowe na marzec 2026. Mimo iż przewidywania te mogą nieco się zmienić, zdaniem synoptyków najbliższy miesiąc nie będzie rekordowo ciepły, a wręcz przeciwnie. Najpewniej czeka nas sporo chłodnych dni. Chociaż będą one znacznie dłuższe, a siarczyste mrozy odpuszczą, nie warto jeszcze chować zimowych kurtek oraz butów.

Najbliższe tygodnie przyniosą ocieplenie - póki co przewiduje się, że termometry będą wskazywać maksymalnie 10-11 st. C, a najcieplej będzie na południu i południowym-zachodzie kraju. Chłodne i mroźne pozostaną natomiast poranki - szczególnie na północy Polski, północnym-wschodzie i w górach - do -3 st. C. Pod koniec marca termometry zapewne będą wskazywać już powyżej 0 st. C - zarówno w nocy jak i o porankach.

Na początek marca zapowiadane są mroźne poranki. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniami Artur Szczepanski East News

Pogoda na marzec 2026. Gdzie będzie najcieplej, a gdzie najzimniej?

Okazuje się, że część regionów Polski - północ, centrum oraz zachód kraju, w których mieszczą się Gdańsk, Olsztyn, Warszawa, Łódź, Poznań oraz Toruń - znajdą się w marcu w strefie temperatur poniżej normy wieloletniej. Mieszkańcy tych miast w marcu zamiast ocieplenia odczują skutki napływających z północy chłodnych mas powietrza.

Zdaniem synoptyków z IMGiW, szczególnie początek miesiąca będzie mroźny. Nocami, w niemal całym kraju utrzymywać się będą ujemne temperatury, a jedynie na północnym- zachodzie Polski nocą można spodziewać się 1-2 st. C powyżej zera.

Z niemijającym chłodem muszą liczyć się także mieszkańcy regionów górskich - W Zakopanem, a także w Beskidach nocą termometry mogą wskazywać nawet -4 st. C. Wydano ostrzeżenia przed trudnymi warunkami na drogach i chodnikach - bardzo możliwe są oblodzenia oraz gołoledź.

Kiedy wiosna zawita do Polski?

Analizują prognozy długoterminowe, na ten moment można stwierdzić, że przez niemal cały marzec temperatury w Polsce będą oscylować w granicach od 2-11 st. C w dzień, a w nocy od -2 do 2 st. C. W najbliższych tygodniach raczej nie warto się więc nastawiać na spektakularne powiewy wiosny. We Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie czy Rzeszowie wartości temperatur mają oscylować wokół wieloletnich średnich. To właśnie w tych rejonach można najwcześniej spodziewać się pierwszych oznak przedwiośnia. Należy jednak pamiętać, że aktualne, długoterminowe przewidywania mogą się dynamicznie zmieniać. Prognozy przedstawione przez European Centre for Medium-Range Weather Forecasts wskazują natomiast, że wyraźny wzrost temperatur najpewniej nastąpi w Polsce dopiero między 23 a 29 marca.

