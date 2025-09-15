Czy sklep ma obowiązek uruchomienia dodatkowej kasy, gdy tworzy się długa kolejka?

Prawdopodobnie każda osoba chociaż raz w życiu zirytowała się, stojąc w długiej kolejce do kasy w sklepie. Niestety wiele popularnych marketów nie uruchamia wszystkich dostępnych stanowisk, co sprawia, że do jednej, czynnej kasy, ustawia się kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu klientów. Czasami samo oczekiwanie na dokonanie zapłaty jest zdecydowanie dłuższe niż czas przeznaczony na wkładanie artykułów do koszyka.

Rzecz jasna pewnym rozwiązaniem jest zainstalowanie w danej placówce kas samoobsługowych, co stało się w ostatnich latach bardzo popularne.

Niestety kasy samoobsługowe nie są doskonałymi urządzeniami i niezwykle często podczas skanowania produktów niezbędna jest interwencja personelu. Na domiar złego czasami jedyną osobą mogącą pomóc klientowi przy kasie samoobsługowej jest pracownik obsługujący w tym samym czasie jedyną, czynną kasę w sklepie. To z kolei jeszcze bardziej przyczynia się do większych kolejek.

Ponadto w takich kasach najczęściej jedyną, akceptowaną formą płatności jest płatność kartą, co uniemożliwia płacenia za zakupy klientom dysponującym wyłącznie gotówką.

Czy w związku z taką sytuacją markety mają prawny obowiązek do natychmiastowego uruchomienia dodatkowych kas celem zmniejszenia kolejki? Polskie przepisy nie nakładają na sklepy obowiązku otwierania dodatkowej kasy w przypadku długiej kolejki. Wówczas należałoby przecież dokładnie zdefiniować, co w zasadzie oznacza długa kolejka, czyli wskazać na liczbę osób i czas oczekiwania.

Oczywiście uruchomienie dodatkowego stanowiska z kasą to najszybsza strategia pozwalająca na rozładowanie marketowego zatoru. Zbyt długie oczekiwanie w kolejce, co spowodowane jest otwarciem zaledwie jednej kasy, to również kwestia wizerunkowa dla dużych i popularnych dyskontów.

Jak zareagować, gdy kolejka do kasy jest bardzo długa?

W sytuacji, gdy kolejka do jednej, czynnej kasy z minuty na minutę wydłuża się i oczekuje w niej kilkanaście osób, warto zapytać personel sklepu o możliwość uruchomienia drugiej kasy. W tym celu wystarczy podejść do pracownika obsługującego czynną kasę i zwrócić uwagę, że czas oczekiwania na uiszczenie zapłaty za zakupy, irracjonalnie się wydłuża.

Wówczas pracownik sklepu powinien wcisnąć specjalny przycisk na swoim stanowisku, który powiadomi personel o konieczności uruchomienia kolejnej kasy (nie wszystkie dyskonty posiadają takie przyciski - przyp. red.). Pamiętajmy jednak, że uruchomienie dodatkowej kasy nie jest obowiązkiem danego dyskontu.

