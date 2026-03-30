Spis treści: Emerytury czerwcowe. ZUS ponownie przeliczy świadczenia Ile wyniesie podwyżka emerytur czerwcowych?

Emerytury czerwcowe. ZUS ponownie przeliczy świadczenia

1 stycznia 2026 roku weszła w życie ustawa, zgodnie z którą ZUS zajmuje się tak zwanymi "emeryturami czerwcowymi". Chodzi tutaj konkretnie o ustawę z dnia 5 sierpnia 2025 roku o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009-2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009-2019.

Ponowne przeliczenie obejmuje osoby, u których wysokość świadczeń była ustalana na niekorzystnych zasadach waloryzacji składek. Skutkowało to przyznaniem emerytury niższej niż w przypadku ubiegania się o nią w innych miesiącach.

Ponowne przeliczenie emerytur czerwcowych odbywa w sposób automatyczny - nie jest potrzebne składanie żadnego dodatkowego wniosku. Co więcej, proces obejmuje również osoby uprawnione do renty rodzinnej po "emerycie czerwcowym".

Co istotne - pierwsze wypłaty ponownie przeliczonych świadczeń odbyły się już w styczniu. Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: "Wszystkie sprawy zostaną załatwione najpóźniej do 31 marca 2026 roku". Ważna informacja - jeśli przeliczone świadczenie okazałoby się niższe niż obecne, to wówczas ZUS pozostawi je na dotychczasowym poziomie.

Ile wyniesie podwyżka emerytur czerwcowych?

Jak wynika z informacji przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na początku marca, instytucja przeliczyła już 215,5 tys. świadczeń. Świadczeniobiorcy zyskali średnio 172,11 zł brutto miesięcznie. Wskazano, że wykonanych zostało 98 proc. wszystkich zaplanowanych prac. Jak czytamy: "Przeliczone świadczenia pobierają przede wszystkim kobiety - 74 proc. wobec 26 proc. udziału mężczyzn".

Niektórzy mogą zastanawiać się nad tym, czy ZUS wypłaci jakiekolwiek wyrównanie za okres przed 1 stycznia 2026 roku. Okazuje się, że przepisy uwzględnione w ustawie nie przewidują takiego wyrównania.

W komunikacie wskazano, że ponowne przeliczenie emerytur wiąże się również z obowiązkiem informacyjnym. Oznacza to, że osoby, którym ZUS ponownie naliczył świadczenie, mogą spodziewac się informacji z decyzją w tej sprawie. Zgodnie z treścią komunikatu, ostatnie pisma mają trafić do klientów w kwietniu.

